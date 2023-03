Le bloc chargeur officiel des smartphones Google est quasi à moitié prix sur Cdiscount

Dans le but de réduire les flux de déchets électroniques, encore difficiles à recycler aujourd'hui, plusieurs enseignes ont fait le choix de ne pas fournir de bloc chargeur lors de l'achat d'un smartphone. L'intention est louable, mais cela représente tout de même une dépense supplémentaire si votre chargeur est inadapté à votre nouveau smartphone. On trouve tout de même des modèles pas chers, tels que le chargeur maison de Google qui voit son prix passer de 29,99 euros à 16,99 euros sur Cdiscount.

Si vous avez acheté un Google Pixel 6 ou Pixel 7 dernièrement, vous avez peut-être été un peu embêté de trouver le smartphone, un câble USB-C, mais pas de bloc chargeur. Au cas où vous le chercheriez encore, le voici. Le chargeur maison de Google est capable d’une alimentation montant jusqu’à 30 W et est en ce moment quasiment à moitié prix avec cette réduction de 13 euros.

Le chargeur de Google en quelques points

Le chargeur officiel des Google Pixel

Une recharge rapide avec la norme Power Delivery

L’interface USB-C

Au lieu de 29,99 euros habituellement, le chargeur rapide 30 W de Google est maintenant disponible en promotion à 16,99 euros chez Cdiscount.

Le chargeur officiel de Google

Ce bloc chargeur blanc et noir lancé en même temps que la gamme des Google Pixel 6 utilise l’interface USB-C Power Delivery qui assure une recharge rapide de vos appareils. Par exemple, la firme de Mountain View affirme que la batterie du Google Pixel 6a passera de 0 à 100 % en une heure et demie tandis que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro récupèrent 40 % de leur autonomie en 30 minutes.

Sachez également que depuis peu, les Google Pixel sont compatibles avec la recharge adaptative. C’est-à-dire que vous pourrez recharger votre smartphone en pleine nuit sans que cela endommage la batterie. Si vous avez un réveil programmé sur votre Google Pixel, ce dernier se rechargera lentement de sorte à atteindre les 100 % au moment où vous vous réveillerez.

Une recharge rapide de 30 W, mais ne vous faites pas avoir !

Certes, Google n’est pas un champion dans le domaine de la recharge rapide. Sur ce terrain, la concurrence chinoise, et notamment Xiaomi, écrase tout sur son passage avec une puissance de recharge pouvant s’élever jusqu’à 200 W. 30 W, ça reste honnête, mais si vous comptez utiliser ce chargeur pour un Google Pixel, il y aurait comme un os dans le potage.

Ce chargeur est bien capable de fournir une puissance d’alimentation de 30 W, mais le Google Pixel 6 est capable de prendre jusqu’à 22 W seulement. Idem pour le Google Pixel 7 et le Pixel 7 Pro qui sont limités respectivement à 20 W et 23 W. Même s’il est recommandé d’utiliser ce chargeur pour les Google Pixel, les résultats donnent un goût amer. Au pire, vous pouvez toujours l’utiliser pour vos écouteurs sans fil ou votre tablette.

Afin de comparer le chargeur rapide de Google avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone.

