Google Pixel 7 et 7 Pro : ne vous faites pas berner par les 30 W du chargeur officiel

Google met en avant un chargeur de 30 W pour ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Toutefois, en lisant les petits caractères en bas du site officiel, on apprend que les deux smartphones supportent des puissances de 20 et 23 W.

Ça y est ! Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont été officiellement présentés. Ces smartphones promettent de belles choses, surtout du côté de la photo — notamment grâce à la fonction Photo Unblur ou aux capacités du zoom. Il y a cependant un point qui risque de fâcher les utilisatrices et utilisateurs : la charge rapide.

Sur le Google Store, il est écrit que le Pixel 7 peut retrouver « jusqu’à 50 % de charge en environ 30 minutes » à condition d’utiliser « le chargeur Google 30 W USB-C avec USB-PD 3.0 (PPS) vendu séparément ». En d’autres termes, d’aucuns pourraient croire que les smartphones sont compatibles avec une charge de 30 W.

30 W pour le chargeur, pas pour les Pixel 7

Toutefois, ce n’est pas le cas. Une petite annotation renvoie en bas de la page officielle pour expliquer que « les vitesses de recharge filaire indiquées (jusqu’à 20 W sur le Pixel 7 et jusqu’à 23 W sur le Pixel 7 Pro) supposent l’utilisation du chargeur Google 30 W USB-C, branché à une prise murale ». Et de préciser que « les temps réels de recharge peuvent être plus longs ».

Ainsi, la puissance de charge réelle supportée par les Pixel 7 et Pixel 7 Pro est inférieure à celle mise en avant par Google avec son chargeur officiel. Les petites précisions de Google laissent aussi clairement entendre que vous n’atteindrez pas les mêmes vitesses de recharge avec d’autres chargeurs.

Cela n’a rien d’étonnant. Indépendamment du port USB-C qui se démocratise — et qui devrait même concerner les iPhone –, les constructeurs continuent d’utiliser des technologies de charge propriétaire. Ainsi, pour s’assurer de profiter de la meilleure vitesse de charge, il est recommandé d’utiliser le chargeur officiel fourni ou vendu par la marque.

Chez Google, la solution de 30 W coûte 29 euros.

