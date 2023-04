Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate ont droit à 3 mois d’accès gratuit à ADN

Les gamers ayant souscrit au Xbox Game Pass Ultimate et qui nourrissent une passion pour les animes vont avoir une bonne surprise : trois mois d'accès au catalogue de la plateforme ADN leur sont en effet offerts dès aujourd'hui.

Il existe aujourd’hui plusieurs plateformes de streaming principalement dédiées à l’animation japonaise. Chacune propose un catalogue plus ou moins riche, accessible sur abonnement. Mais, devoir débourser une petite somme tous les mois n’est pas forcément simple pour tous les passionnés. Alors, les offres qui permettent d’avoir gratuitement accès à certaines plateformes pendant plusieurs mois sont d’autant plus attendues. Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate sont d’ailleurs les chanceux du jour puisque depuis ce 4 avril, ils ont droit à trois mois d’accès au catalogue d’Anime Digital Network (ADN) offerts.

Si vous détenez un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, qui coûte 12,99 euros par mois, vous aurez droit à trois mois d’accès à ADN offerts. Pour activer cette offre, rendez-vous dans la section « avantages » sur votre Game Pass Ultimate.

Un catalogue vraiment complet

Sur Anime Digital Network, qui est un site tricolore, un catalogue plutôt fourni est proposé aux abonnés. Vous y trouverez une foule d’animes très populaires, comme One Piece, My Hero Academia, One Punch Man, Naruto ou encore Dragon Ball. Outre les productions japonaises récentes, des classiques des années 80 et 90 sont aussi disponibles, à l’image d’Albator, de City Hunter ou encore de Nana. Autrement, vous pourrez visionner certains épisodes peu de temps après leurs sorties au Japon, ce qui est plutôt agréable. Certes, le catalogue d’ADN est moins riche que celui de Crunchyroll, mais vous pourrez tout de même y dénicher de nombreuses pépites parmi les shônen, shôjo et autres seinen que compte le monde de l’animation japonaise.

L’autre atout d’ADN, c’est la présence de productions françaises et belges. Lascars, Martin Mystère, Les Aventures de Tintin, Code Lyoko… De nombreuses œuvres d’animation francophones pourront être trouvées sur la plateforme. Sachez aussi que des films sont inclus sur ADN, et que la qualité 1080p pourra aussi être activée pour regarder chaque contenu dans les meilleures conditions.

Le Xbox Game Pass Ultimate, l’abonnement le plus intéressant

Pour bénéficier de ces trois mois offerts à ADN, vous devrez donc être abonné au Xbox Game Pass Ultimate. Si ce n’est pas déjà fait, ce que propose cet abonnement pourrait bien vous convaincre. C’est simple : ce Pass regroupe plusieurs offres de Microsoft : le Xbox Game Pass pour console, qui offre un accès illimité à plus de 100 jeux à télécharger sur Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X, le PC Game Pass, qui regroupe un catalogue de plus de 100 jeux à télécharger sur Windows 10 ou Windows 11, le Xbox Cloud gaming, sur lequel on trouve plus de 100 jeux console accessibles en streaming sur de nombreux appareils, le Xbox Live Gold, qui permet de jouer en ligne sur console et offre des jeux gratuits chaque mois, ou encore l’abonnement EA Play, qui intègre les anciens jeux EA et 10 heures d’essai sur les nouveaux titres. En tout, vous pourrez lancer plus de 350 jeux sur PC et Xbox, et la liste des titres évolue constamment, comme le fait Netflix, par exemple.

