Oui, le nouveau casque PlayStation VR 2 est déjà en promotion sur Amazon

Si vous souhaitez profiter de vos jeux de PS5 en réalité virtuelle, il vous faudra miser sur un casque VR, comme le récent PlaysStation VR2. Actuellement, sur Amazon Italie, il bénéficie d'ailleurs d'une réduction de 30 euros : il est ainsi disponible à 569,05 euros au lieu de 599 euros.

Contrairement à Microsoft et Nintendo, Sony est la seule marque à proposer un casque de réalité virtuelle sur le marché de la console de jeu vidéo. En février dernier, le constructeur a dévoilé le successeur de son PlayStation VR, sobrement baptisé PlayStation VR2. Ce dernier réunit de nombreuses technologies permettant d’immerger correctement l’utilisateur dans son jeu, en plus de proposer des écrans OLED précis et un confort très agréable. Avec une telle fiche technique, ce genre d’objet est naturellement coûteux, alors les promotions sont d’autant mieux accueillies. En ce moment, le PlayStation VR2 bénéficie d’ailleurs d’une réduction de 30 euros.

Les points essentiels du PlayStation VR2

Un casque confortable

Des écrans OLED HDR précis et rapides

De nombreuses technologies (retour haptique, gâchettes adaptatives…)

Habituellement proposé à 599 euros, le casque Playstation VR2 est désormais affiché à 569,05 euros sur Amazon Italie grâce à une remise de 29,95 euros dans le panier. Pour passer commande, vous devez juste vous connecter avec votre compte français. Notez qu’habituellement, ce casque VR n’est disponible que sur le site officiel de PlayStation en France.

Si vous souhaitez accompagner votre casque d’un jeu vidéo, le pack PlayStation VR2 + Horizon Call of the Mountain est également en promotion sur Amazon Italie : 616,55 euros au lieu de 649 euros grâce à une remise de 32,45 euros dans le panier.

Un casque confortable qui ressemble à une DualSense

La manette DualSense qui accompagne la PS5 a visiblement inspiré Sony pour son casque PlayStation VR2 : ce dernier copie en effet le design de la manette avec sa robe noire et blanche et son plastique mat, lequel paraît toutefois peu qualitatif. Cela n’empêche pas l’ensemble du casque de proposer un design plutôt maîtrisé. Par ailleurs, ce casque dispose d’un format plutôt original qui se divise en deux parties : une partie correspond à une couronne, grâce à laquelle on pourra ajuster l’installation du casque, et une seconde qui comprend le masque VR lui-même, qui ressemble un peu à un masque de plongée. L’installation du casque sera très simple, et surtout, l’appareil sera très confortable, y compris sur la durée, à condition de bien l’ajuster sur son crâne. Son poids ne se fera pas ressentir : le fait qu’il s’agisse d’un casque filaire permet aussi d’avoir un objet moins lourd.

Des manettes efficaces et de l’OLED devant les yeux

Avec ce casque VR, deux manettes PlayStation VR 2 Sense Controller sont fournies. Un brin futuristes, elles ont été conçues en plastique, et leurs finitions sont vraiment maîtrisées. Chacune reprend les technologiques que l’on pouvait déjà retrouver sur la DualSense : gâchette à retour de force, gyroscope ou encore vibration avancée. Seul bémol de ces manettes : la forme de la manette avec ce grand bracelet de détection et les contrôles au milieu rendent la manette un peu difficile à correctement prendre en main. Malgré cet inconvénient, les Sense Controller sont une vraie réussite.

L’autre atout de ce Playstation VR2, c’est évidemment cet écran OLED d’une définition de 2 000 x 2 040 pixels par œil, avec en plus un taux de rafraîchissement de 90 à 120 Hz et un champ de vision de 110 degrés. L’OLED vient considérablement renforcer l’immersion grâce à ses beaux contrastes. L’écran sera également très lumineux et offrira une belle précision des images. Enfin, la configuration du casque sera très simple, et le premier test du suivi du regard offert par le casque sera par exemple bluffant. On aura ainsi droit à un système très réactif. Sachez aussi qu’il sera tout à fait possible de jouer à des jeux non conçus pour la VR avec le casque, en utilisant la DualSense et non les Sense Controller. Une fonction plutôt agréable pour s’immerger dans ses titres préférés.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du PlayStation VR 2.

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références et les comparer avec le PlayStation VR2, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques VR du moment.

