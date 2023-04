Neato D9 : ce robot aspirateur en promo à moins de 200 € va vous changer la vie

Les robots aspirateurs ont tendance à coûter une petite fortune, sauf pour cette référence : le Neato D9. Avec sa forme en D, il vient nettoyer chaque recoin de votre intérieur pour seulement 199,99 euros aujourd'hui, contre 599,99 euros à sa sortie.

Si les aspirateurs d’iRobot ou Roborock sont plus populaires, ceux de la marque Neato sont tout aussi bien recommandables. La firme américaine se distingue de ses concurrents en proposant des aspirateurs robots dotés d’une forme spécialement adaptée pour aspirer dans les recoins. Une manière plus efficace de nettoyer votre intérieur, et cela ne vous coûtera pas plus de 200 euros avec le modèle D9.

Les points forts du Neato D9

Sa forme en D pour nettoyer les recoins

Une bonne puissance d’aspiration

Cartographie votre intérieur pour naviguer facilement

Durant plus de 3 heures

D’abord à 599 euros, le robot aspirateur Neato D9 a depuis connu de nombreuses réductions depuis sa sortie. Maintenant affiché au prix barré de 249,99 euros chez Darty, il tombe aujourd’hui en promotion à seulement 199,99 euros.

Un robot aspirateur qui nettoie chaque recoin

La conception des robots Neato est moins commune, et choisit non pas un format rond comme la plupart des références du marché, mais plutôt un design en forme de « D ». Cela va permettre au robot de se faufiler dans chaque angle d’une pièce, et ainsi aspirer dans des endroits habituellement délaissés ou non atteignables par les robots ronds. De plus, le Neato D9 profite de sa petite taille pour pouvoir circuler sous les meubles, là où se nichent les poussières cachées.

Il est d’ailleurs capable de s’adapter à tous les types de sols (carrelage, tapis, moquette, parquet…). Son large bac à poussières, lui permettra en plus de récupérer une grande quantité de saletés. Il possède en plus un filtre style HEPA très performant qui capture jusqu’à 99,5 % des allergènes qui se trouveraient chez vous.

Capable d’éviter les obstacles et se repérer dans l’espace

Comme ses concurrents, le D9 utilise une technologie Laser qui lui permet de cartographier et de naviguer dans votre maison, et ce, même dans les endroits les plus sombres. Cette fonctionnalité lui offre aussi la possibilité d’enregistrer les endroits où il est déjà passé. Avec ce laser, il peut aussi être capable d’éviter les obstacles, comme les escaliers, et ainsi prévenir le risque de chute, lequel est d’ailleurs grandement minimisé grâce aux capteurs dont est muni le robot. Et, via l’application, vous allez pouvoir définir des zones interdites, programmer des passages ou encore activer le D9 à distance.

Il est enfin endurant grâce à une autonomie estimée à 200 minutes par le constructeur. Une fois la batterie vide, il reviendra tout seul à sa station de recharge, puis reprendra le travail là où il l’avait laissé si la tâche n’est pas finie. Notez que vous pourrez même le contrôler directement à la voix grâce à sa compatibilité avec les assistants vocaux Google et Alexa.

