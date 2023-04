PS VR 2 en promotion, Xiaomi 12X à moitié prix et Galaxy S23+ moins cher sur Amazon – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le casque de réalité virtuelle de la PS5, aka le PS VR 2, est actuellement en promotion, le Xiaomi 12X est de retour à moitié prix et les Samsung Galaxy S23/S23+ sont moins cher sur Amazon.

Si vous avez manqué les nombreuses offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Oui, le nouveau casque PlayStation VR 2 est déjà en promotion sur Amazon

Les points essentiels du PlayStation VR2

Un casque confortable

Des écrans OLED HDR précis et rapides

De nombreuses technologies (retour haptique, gâchettes adaptatives…)

Habituellement proposé à 599 euros, le casque Playstation VR2 est désormais affiché à 569,05 euros sur Amazon Italie grâce à une remise de 29,95 euros dans le panier. Pour passer commande, vous devez juste vous connecter avec votre compte français. Notez qu’habituellement, ce casque VR n’est disponible que sur le site officiel de PlayStation en France.

Si vous souhaitez accompagner votre casque d’un jeu vidéo, le pack PlayStation VR2 + Horizon Call of the Mountain est également en promotion sur Amazon Italie : 616,55 euros au lieu de 649 euros grâce à une remise de 32,45 euros dans le panier.

Le puissant Xiaomi 12X est de retour à moitié prix pendant le Fan Festival

Les points essentiels du Xiaomi 12X

Un écran AMOLED FHD+ de 6,28 pouces à 120 Hz

Une performante puce Snapdragon 870

Une bonne autonomie

Lancé à 769 euros, le Xiaomi 12X (8+128 Go) est désormais disponible en promotion à seulement 369 euros sur le site officiel de la marque. On trouve également le modèle avec 256 Go de stockage à 399 euros au lieu de 799 euros, et au même prix sur Amazon.

Amazon propose une offre à ne pas louper pour les Galaxy S23 et S23 Plus de Samsung

Les points essentiels des Galaxy S23 et S23+

Des designs toujours aussi soignés

Des écrans OLED de 6,1 et 6,6 pouces

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2

Initialement proposée à 1 339 euros, la version 512 Go du Samsung Galaxy S23+ est disponible au même prix que la version 256 Go, à savoir 1 219 euros sur Amazon. Et, d’abord proposé à 1 019 euros, le modèle 256 Go du Samsung Galaxy S23 passe quant à lui à 959 euros, prix auquel est affiché le modèle de 128 Go.

Orange : cette offre fibre + forfait mobile 5G de 100 Go est le super deal du jour

Que propose l’offre Orange Fibre + Forfait ?

La Fibre jusqu’à 500 Mbits/s avec la Livebox 5

Un forfait mobile sans engagement 100 Go de 5G

Box TV 4K avec 140 chaînes + 6 mois à Paramount+ offert

Jusqu’au 31 mai 2023, le pack Fibre + forfait mobile 5G de 100 Go est à 32,98 euros par mois pendant un an et passe ensuite à 69,98 euros par mois. Notez que cette offre est soumise à un engagement de 12 mois. La promotion dure le temps que l’engagement, vous pourrez donc résilier par la suite si la hausse tarifaire après la première année ne vous convient pas.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 16,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 220 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29,99€ 39,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 18,99€ 28,99€ Un mois offert Découvrir Toutes les box internet

