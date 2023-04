Cette prise connectée en promo à 13 € va permettre d’économiser sur votre facture d’électricité

Si vous souhaitez pouvoir activer vos appareils électriques à distance, ou simplement faire des économies d'énergie en programmant les heures de fonctionnement de vos équipements, mieux vaut miser sur une prise connectée. La Tapo P110 est l'une des meilleures dans ce domaine, et en ce moment, elle ne coûte que 12,90 euros au lieu de 19,90 euros sur Amazon.

Faire des économies d’énergie est devenu primordial aujourd’hui en raison des coûts actuels. Les objets connectés permettent justement de faire baisser nos factures en nous permettant de contrôler notre consommation. C’est le cas des prises connectées qui offrent la possibilité de programmer les heures de fonctionnement de nos appareils électriques ou encore de les désactiver à distance. La Tapo P110 fait partie de ces prises connectées que nous recommandons les yeux fermés, grâce à ces nombreuses options pratiques. Actuellement, elle est 35 % moins chère que d’habitude.

Les points essentiels de la Tapo P110

Facile à installer

Offre un suivi de votre consommation d’énergie

Des programmations simples à réaliser

Initialement proposée à 19,90 euros, la prise connectée Tapo P110 est désormais affichée à 12,90 euros sur Amazon.

Une prise facile à installer

Le premier atout de la prise connectée Tapo P110, c’est son aspect compact, qui lui permet de se brancher sur une multiprise. Elle saura donc être discrète, d’autant plus avec son design blanc passe-partout. De plus, cette prise ne requiert aucun hub pour fonctionner : elle aura simplement besoin d’une connexion Wi-Fi pour se mettre en marche.

Justement, concernant son installation, il n’y a rien de plus simple : il vous suffira simplement de la brancher, puis de vous rendre sur l’application mobile Tapo pour suivre pas à pas un guide d’installation. Notez que l’appareil dispose du Wi-Fi 2,4 GHz ainsi que du Bluetooth 4.2

De nombreuses fonctionnalités

Concernant sa puissance, la Tapo P110 délivre une puissance de 3 580 W avec une intensité de 16 ampères. Mais ses aspects les plus intéressants sont sans conteste les nombreuses fonctionnalités qu’elle offre et qui permettent de contrôler efficacement sa consommation d’énergie. D’abord, la prise connectée vous permettra de programmer vos appareils branchés pour qu’ils s’éteignent, par exemple, pendant les heures pleines pour payer moins cher. Vous pourrez également programmer vos équipements pour qu’ils s’éteignent lorsqu’ils sont en mode veille pour ne pas consommer de l’énergie inutilement. Des actions automatiques, comme des minuteries, pourront aussi être effectuées. Sachez aussi que vous pourrez surveiller votre consommation d’énergie en temps réel sur l’application de la marque. Pratique pour faire quelques ajustements ensuite, d’autant plus que vous pourrez estimer le coût de vos dépenses d’électricité grâce à cette application.

Par ailleurs, la prise propose un mode « Absence » qui peut s’avérer utile si vous n’êtes pas chez vous et que vous souhaitez dissuader des visiteurs indésirables : avec cette fonction activée, la prise simulera efficacement une présence chez vous en allumant une lampe. Enfin, la Tapo P110 est compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri pour toutes vos commandes vocales.

