iPad (2021) : la tablette abordable d’Apple est à un super prix grâce à ce code promo

Aujourd'hui, pour pouvoir s'octroyer une tablette tactile signée Apple, il faut un budget de pas moins de 440 euros. Un prix qui peut en freiner plus d'un, mais grâce à un code promo valable uniquement aujourd'hui, l'iPad 9 (2021) dans sa version 64 Go revient à 324 euros.

Dans le catalogue d’Apple, il n’y a pas que les iPhone qui ont vu leur prix augmenté, les tablettes aussi, on subit une hausse de prix. C’est même le cas de l’iPad de 9e génération, le modèle le plus abordable de la gamme. Il reste pourtant une très bonne référence, pour profiter d’une ardoise fonctionnelle dans le temps. Bonne nouvelle : cette référence se trouve 115 euros moins chers.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad 9 (2021)

Un écran de qualité

Une tablette performante au quotidien

Capable de tenir plusieurs jours

Sortie en 2021 à 389 euros, l’iPad 9 de 2021 a depuis vu son prix augmenté à 439 euros pour sa version 64 Go. Bonne nouvelle : aujourd’hui, il est possible de l’obtenir pour 324 euros sur le site Rakuten en appliquant le code RAKUTEN15.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPad 9 (2021). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPad 9 (2021) au meilleur prix ?

Un design daté, accompagné d’un bel écran

L’iPad 9 (2021) n’est pas la plus récente des tablettes tactiles d’Apple. Cela se ressent lorsqu’on allume l’écran qui laisse découvrir de larges bordures tout autour d’un écran de 10,2 pouces, ainsi que Touch ID sur le bouton Home situé sur la bordure du bas.

Le design est donc un peu moins plaisant que la dixième génération, mais son écran Rétina rattrape le coup. Il est agréable pour les yeux, notamment grâce à sa fonction True Tone, qui permet à la dalle de s’adapter à la luminosité ambiante et à la température des couleurs. Il est bien sûr possible de coupler sa tablette avec n’importe quel appareil de l’écosystème Apple comme l’Apple Pencil ou le Smart Keyboard afin de transformer la tablette en véritable outil de productivité.

Puissante et faite pour durer

Dans ses entrailles, l’iPad 9 s’appuie sur la puce A13 Bionic, celle qui équipait les iPhone de onzième génération. Certes, ce n’est certes pas la dernière en date, mais elle offre toujours de très bonnes prestations. Les tablettes d’Apple sont d’ailleurs réputées pour leur fluidité et leur réactivité grâce à l’interface iPadOS. La tablette est à l’aise aussi bien sur les applications de création, de lecture vidéo que des jeux 3D. Il est également possible de transformer la tablette en console de jeu, en connectant simplement via Bluetooth une manette Xbox, ou PlayStation.

Quant à l’autonomie, l’iPad se montre plutôt endurant pour des usages classiques. Si vous n’êtes pas constamment dessus, et que vous avez plutôt une utilisation standard (un peu de jeu mobile, de streaming vidéo, de navigation et de rédaction de mail), elle tiendra plusieurs jours avant d’être à plat. Pour la recharge, il faudra être patient : il faut 30 minutes pour récupérer 20 %, 2 heures pour arriver à 80 % et 2 h 45 pour atteindre les 100 %.

Pour plus d’informations, retrouvez notre test complet sur l’iPad 9 (2021) d’Apple.

Si vous souhaitez découvrir de bonnes alternatives et comparer l’iPad 2021 avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.