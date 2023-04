Xiaomi Redmi 12C : ce smartphone entrée de gamme de 2023 chute à 95 € seulement

Parmi ses nombreuses gammes de smartphones, Xiaomi propose plusieurs modèles très peu chers qui ont tout de même plusieurs atouts, malgré des concessions certaines. La fiche technique du Xiaomi Redmi 12C comporte quelques points intéressants, mais surtout, son prix ne dépasse pas les 95 euros sur AliExpress, alors qu'il est affiché à 169 euros sur le site officiel de la marque.

C’est un fait : Xiaomi est l’une des seules marques à être présentes sur toutes les tranches tarifaires du marché du smartphone. La firme chinoise peut aussi bien proposer des appareils à plus de 1 200 euros, comme le récent Xiaomi 13 Pro, que des modèles dont le prix de base ne dépasse pas les 200 euros. Bien sûr, dans ce dernier cas, quelques sacrifices ont été faits au niveau des fiches techniques pour appliquer un prix aussi bas. C’est le cas du Redmi 12C qui se contente d’un écran HD+, mais cela ne veut pas dire qu’il est dénué de tout intérêt. D’autant plus qu’actuellement, son prix chute sous les 100 euros.

Les points essentiels du Xiaomi Redmi 12C

Un écran HD+ de 6,71 pouces

Une puce Mediatek Helio G85

Une bonne autonomie

Affiché à 169 euros sur le site officiel de la marque, le Xiaomi Redmi 12C est actuellement proposé à 95 euros sur Aliexpress grâce au coupon vendeur QQNR97HJYVYL et au code promo 12CFR68.

Un design élégant et original

Malgré son prix bas, le Xiaomi Redmi 12C bénéficie d’un design plutôt soigné. D’abord, on a droit à des coins arrondis et à un dos légèrement incurvé qui facilitent sa prise en main. Sur ce dos justement, on trouve également un revêtement texturé et strié, qui apporte une petite touche d’originalité plutôt bienvenue. Autrement, le Xiaomi Redmi 12C fait partie de la catégorie des grands smartphones, puisque sa diagonale s’élève à 6,71 pouces. Cette taille ne pourra donc pas convenir aux allergiques aux smartphones géants, mais cette grande dalle sera très agréable pour bien lire les contenus affichés. Concernant la qualité d’image, en revanche, on devra se contenter d’une résolution HD+ (1 650 x 720) : les détails des images ne seront donc peut-être pas toujours nets.

Une puissance suffisante pour des tâches classiques

Au sujet de ses performances, le Xiaomi Redmi 12C est équipé d’un processeur Helio G85 de MediaTek, épaulé par 3 Go de mémoire vive. En résumé, ce SoC sera suffisamment puissant pour effectuer des tâches classiques et simples, comme la consultation de réseaux sociaux et la navigation web, mais n’espérez pas lancer des jeux gourmands 3D, au risque d’expérimenter quelques ralentissements. Côté photo, on pourra profiter d’un bon capteur principal de 50 mégapixels, capable de capturer des clichés d’assez bonnes qualités, y compris grâce à l’IA intégrée. Un mode nuit est également disponible, de même qu’un mode HDR pour des images plus lumineuses. Sachez aussi que vous pourrez filmer des vidéos en 1080p à 30 fps.

Concernant son autonomie, le Redmi 12C se dote d’une batterie de 5 000 mAh, qui promet, selon la marque, 20 heures de lecture vidéo et 13 heures de jeux. Un chargeur de 10 W accompagne le smartphone. Enfin, le stockage du smartphone est extensible jusqu’à 1 To au moyen d’une carte microSD.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles situés sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones pas chers à moins de 100 euros du moment.

