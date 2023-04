Ce boîtier à -62 % transforme votre vieil interphone en interphone connecté

Il vous est peut-être déjà arrivé de rater le passage d'un livreur ou de ne pas entendre votre vieil interphone durant une soirée, c'est embêtant pour vous comme pour la personne en bas de chez vous. Cet interphone connecté promet de vous faciliter les choses en transmettant directement les appels sur votre smartphone et en ce moment, son prix passe de 129,99 euros à seulement 49,99 euros.

Les interphones connectés s’imposent petit à petit dans le paysage high-tech et surtout dans les logements récents. Ces appareils sont bien plus pratiques que nos vieux interphones puisqu’ils vous permettent de prendre les appels à distance depuis votre smartphone. Avec le boîtier Ring Intercom, cette technologie pourrait se démocratiser puisqu’il suffit de quelques branchements avec n’importe quel interphone pour le faire fonctionner. D’autant plus qu’il lui arrive d’afficher de temps en temps cette ristourne de 80 euros sur Amazon.

Le Ring Intercom par Amazon en quelques points

Un interphone auquel on répond sans avoir à se lever

Historique des appels à distance et des ouvertures

Compatible avec l’assistant vocal Alexa

Au lieu de 129,99 euros habituellement, le Ring Intercom est maintenant disponible en promotion à 49,99 euros chez Amazon.

Un interphone connecté à installer soi-même

Pour commencer, il faut savoir que ce produit ne s’adresse pas à tout le monde, il faut déjà avoir un interphone avec un combiné téléphonique dans sa maison ou son appartement. Si vous vivez en appartement, vous n’avez pas besoin de faire de branchements dans le hall de votre immeuble, tout se passe chez vous. Le constructeur annonce une installation simple entre 20 minutes et une heure, mais cela dépend en réalité de votre interphone. Notre confrère de Numerama qui a eu l’occasion de tester ce boîtier a mis deux heures pour l’installer, la faute à un combiné vieillissant.

Avant d’installer le Ring Intercom, vous devez télécharger l’application Ring sur votre smartphone et scanner le code sur la notice d’installation. Installez ensuite la batterie dans le boîtier et connectez-le à votre Wi-Fi. Vous pouvez maintenant démonter votre interphone, bidouiller les fils, mais avec minutie pour éviter les faux contacts et les brancher à votre boîtier. Rendez-vous ensuite sur l’application Ring pour faire reconnaître le modèle de votre interphone et le tour est joué. Ça a l’air compliqué dit comme ca (surtout la partie avec les fils électriques), alors n’hésitez pas à demander à quelqu’un qui s’y connaît de vous aider.

L’utilité du Ring Intercom par Amazon

Le boîtier Ring Intercom présente plusieurs avantages, le premier étant que vous n’êtes plus obligé de répondre directement au combiné pour déverrouiller votre porte d’entrée. C’est pratique si vous êtes sous la douche, au beau milieu d’une soirée, absent de chez vous ou encore au lit. Il n’y a rien de plus rageant que de rater le passage d’un livreur parce qu’impossible d’aller décrocher son interphone. Le déverrouillage et la communication se font sur votre smartphone désormais, vous pouvez même donner un accès automatique aux personnes de votre entourage ou aux livreurs Amazon.

Comme tout produit de l’écosystème Amazon, le boîtier Ring Intercom est compatible avec l’assistant vocal Alexa pour pouvoir déverrouiller votre porte d’entrée à la voix. Vous avez même accès à un historique des appels et des ouvertures pour savoir qui a ouvert votre porte et quand. Ce boîtier fonctionne sur batterie, il faut donc le recharger tous les quelques mois. C’est seulement dommage que la recharge s’effectue via un port micro-USB et non USB-C.

