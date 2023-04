Le Mi Ionic Hair Dryer de Xiaomi protège vos cheveux pour moins de 30 € grâce à cette offre

Si vous souhaitez prendre soin de vos cheveux et surtout lutter contre leur déshydratation, le sèche-cheveux Mi Ionic Hair Dryer de Xiaomi pourrait bien vous être utile. En plus, il est vraiment peu onéreux puisqu'il n'est affiché qu'à 29,99 euros au lieu de 49,99 euros sur le site officiel de la marque.

Xiaomi ne conçoit pas que des smartphones, des montres connectées ou encore des TV : outre le marché des produits tech, la marque a aussi investi celui du lifestyle, et plus précisément celui de la beauté. La firme propose par exemple plusieurs sèche-cheveux, à l’image du Mi Ionic Hair Dryer qui promet, grâce à des ions d’eau, de protéger votre fibre capillaire de la déshydratation. Et ce, à moindre coût, puisqu’en ce moment, cet appareil est 20 euros moins cher que d’habitude.

Les points essentiel du Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer

Un sèche-cheveux sobre et compact

Neutralise l’électricité statique

Protège le cheveu grâce à des ions d’eau

Habituellement proposé à 49,99 euros, le Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer est désormais affiché à 29,99 euros sur le site mi.com.

Un appareil au design minimaliste

Il est plutôt rare de trouver, sur le marché, des sèche-cheveux totalement blancs. Xiaomi l’a fait, et il faut dire que le design minimaliste de son Mi Ionic Hair Dryer est très élégant. Ce modèle adopte donc un look sans fioritures, et se révèle avant tout très compact et léger, ce qui est clairement un atout pour celles et ceux qui ont une longue et épaisse chevelure qui ne peut pas être séchée en 5 minutes. Autre point positif de ce design : son revêtement à double couche est censé réduire la température de la surface du sèche-cheveux pour éviter les brûlures.

Des ions d’eau pour protéger le cheveu

Avec le Mi Ionic Hair Dryer, Xiaomi a visiblement souhaité ne pas concevoir un simple sèche-cheveux. Il a en effet misé sur des technologies permettant de protéger le cheveu de la déshydratation. Son atout majeur, c’est donc l’action de ces ions d’eau qui, selon la marque, sont diffusés par l’appareil et pénètrent au cœur du cheveu pour l’hydrater, le rendre plus brillant et neutraliser l’électricité statique. Concrètement, ces ions sont censés maintenir la fibre capillaire fermée, ce qui pourrait permettre de lutter contre l’électricité statique et d’empêcher l’apparition de frisottis.

Autrement, le Mi Ionic Hair Dryer dispose d’un ventilateur à haute vitesse (20 000 rpm) et d’un flux d’air rapide (1.6 m³ par minute) pour sécher rapidement les cheveux. Il assure également un contrôle intelligent de la température en alternant entre l’air chaud et l’air froid. De plus, ce modèle inclut un mécanisme qui agit contre tout phénomène de surchauffe : l’alimentation sera en effet automatiquement coupée si la température du sèche-cheveux dépasse le niveau de sécurité.

