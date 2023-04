Dell Alienware 34 QD-OLED : le meilleur écran PC du marché baisse son prix

Pour le gaming, le choix d’un moniteur ne doit pas se faire à la légère. Et avec le Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW), vous serez paré pour les jeux compétitifs grâce à ses caractéristiques haut de gamme. Et, pour en profiter aujourd’hui, il se trouve en promotion à 989,40 euros contre 1 300 euros de base.

L’écran PC Dell Alienware 34 QD-OLED possède des caractéristiques très intéressantes pour les joueurs et les joueuses, et particulièrement pour celles et ceux qui s’adonnent aux FPS ou tout autre jeu compétitif qui demande de bons réflexes. Il coûte assez cher de base, et s’adresse avant tout aux passionnés de jeux vidéo. Si vous avez l’attention de vous le procurer, vous serez ravi(e)s d’apprendre que cette excellente référence du monde du gaming est actuellement 310 euros moins chers.

Les atouts du Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW)

Une dalle QD-OLED incurvée de 34 pouces

Avec une définition 4K et un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Un temps de réponse de 0,5 ms et la compatibilité avec FreeSync Premium Pro

D’abord à 1 300 euros, l’écran PC Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW) s’affiche maintenant au prix barré de 1 099 euros, mais il se trouve actuellement en promotion à 989,40 euros sur le site du constructeur. Il est possible de payer en 4 fois sans frais avec PayPal, et donc de débourser 247,35 euros le premier mois.

Une qualité d’image et une immersion aux petits oignons

L’écran PC Dell Alienware 34 (AW3423DW) se situe dans le segment haut de gamme, et s’appuie sur une dalle avec Quantum Dot OLED. C’est le tout premier du marché a utilisé cette technologie. Elle reprend le meilleur de l’OLED avec des noirs très profonds et des couleurs justes, et le meilleur du QLED qui offre une excellente luminosité en SDR et en HDR ainsi que des couleurs très vives. Durant notre test, l’effet « waouh » est immédiat.

Dell a mis le paquet et propose un écran qui affiche une résolution de 3 440 × 1440 pixels. Ainsi, vous profiterez d’une bonne qualité d’image, avec des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et des couleurs éclatantes sur un grand-angle de vu. Il faudra prévoir assez de place sur votre bureau, puisque sa diagonale mesure 34 pouces. Celle-ci est incurvée à hauteur de 1800R avec des bordures fines sur 3 côtés. Cela favorise l’immersion en jeu et offre un meilleur confort visuel, mais rend aussi le tout plus réaliste.

Un écran ultra-réactif

Avec sa gamme Alienware, Dell tient à délivrer des performances de jeu optimales pour vous assurer la victoire. Ici, ce moniteur a de quoi séduire les joueurs les plus exigeants, et propose sur sa dalle un temps de réponse de 0,1 ms. Cela conviendra parfaitement dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes et vous assure le bon timing. Il s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz afin d’obtenir un gameplay réactif et fluide avec des images très détaillées. D’ailleurs, durant vos sessions de jeu, vous ne souffrez d’aucun ralentissement, grâce à la compatibilité avec AMD FreeSync Pro l’expérience en jeu est fluide et les images sans déchirement.

Au niveau du design, on retrouve le look futuriste, minimaliste et emblématique de la marque Alienware. Son design soigné cache également une connectivité très riche. La connectique vidéo se compose de deux entrées DisplayPort et un port HDMI, mais aussi un port USB-C et quatre ports USB 3.2. Il dispose aussi d’une prise jack pour un casque audio et d’une sortie audio pour le relier à des enceintes si vous le souhaitez.

Retrouvez notre test de l’écran PC Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW).

