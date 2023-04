Bose : ce puissant pack home cinéma (barre de son + caisson) est à -22 %

Si vous avez récemment investi dans une nouvelle TV 4K, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et profiter d'une qualité audio à la hauteur avec une barre de son et son caisson de basses. Un tel achat n'a rien d'ostentatoire, au contraire, ces équipements peuvent changer du tout au tout la façon d'apprécier films et séries sur votre canapé. Une différence que vous pouvez expérimenter avec ce pack de Bose comprenant une barre de son et son caisson de basses dont le prix passe de 899,99 euros à 699,99 euros.

Avec SoundBar, Bose s’est lancé dans les barres de son discrètes, intelligentes, mais surtout qui conviennent à tous les publics en étant simples d’installation et d’utilisation. Il est vrai que lors de sa sortie, la presse spécialisée s’est montrée dubitative devant cette barre de son aux performances équilibrées, mais qui péchaient dans les graves. Seule, elle n’a que peu d’intérêt, mais avec son caisson de basses, l’ensemble devient complémentaire. Et plus abordable si l’on en croit cette réduction de 200 euros sur le pack SoundBar 500 + Bass Module 500.

Le pack Bose SoundBar 500 + Bose Bass Module 500 en bref :

Un ensemble discret et simple à installer

Compatible avec Alexa et Google Assistant

Le caisson de basses se complète parfaitement avec la SoundBar 500

Au lieu de 899,99 euros habituellement, le pack comprenant une Bose SoundBar 500 et un caisson de basses Bose Bass Module 500 est maintenant disponible en promotion à 699,99 euros chez la Fnac et Darty.

Une barre de son intelligente et ergonomique

La Bose SoundBar 500 s’inscrit dans la tendance des barres de son compactes, avec son design fin et épuré et une épaisseur de seulement 4 cm, elle n’aura aucun mal à se faire discrète sur votre meuble TV. L’installation est, elle aussi, « épurée ». Le caisson de basses est sans fil, de l’autre, la connectique de la barre de son est limitée avec seulement une entrée HDMI ARC et une entrée numérique optique. Cela pourrait ne pas convenir aux plus exigeants, aussi peut-on considérer cette barre de son plus adaptée pour les débutants.

Après les branchements de rigueur, la configuration doit se faire via l’application Bose Music qui vous explique pas à pas la procédure d’installation, de la calibration acoustique à l’association avec un éventuel assistant vocal : Alexa ou Google Assistant. Car cette barre de son est intelligente et c’était une nouveauté à l’époque de sa sortie. La SoundBar 500 peut se connecter au Wi-Fi (comme le caisson de basses) et au Bluetooth afin d’écouter de la musique en streaming, mais sur un nombre limité de plateformes.

Un ensemble complémentaire avec des basses percutantes

Avec ses six haut-parleurs, la SoundBar 500 diffuse un son que l’on reconnaît sans mal comme étant de Bose : des médiums agréables et équilibrés, mais des extrêmes gonflés, mais limités, que ce soit dans les aigus ou les graves. Ça reste plaisant dans le sens où le son n’agresse jamais les tympans, mais ça peut ne pas plaire à toutes et à tous. Un autre problème est le manque de précision, notamment dans les graves, avec une distorsion harmonique frôlant parfois le point audible pour votre plus grand déplaisir.

Heureusement que le caisson de basses rattrape le coup, car seule, la SoundBar 500 ne vaut pas vraiment le coup. Les défauts de cette dernière se retrouvant principalement dans les basses fréquences, le Bose Bass Module 500 vient les camoufler avec des graves percutantes et étonnamment puissantes (on parle de 300 W RMS) pour cet appareil compact sans fil. Il complète très bien ce pack en accompagnant la SoundBar 500.

