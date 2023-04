Ce SSD M.2 Seagate FireCuda de 1 To est au prix le plus bas après 57 % de réduction

Vous possédez une PS5, mais son stockage est à saturation ? Nous avons le bon plan qu’il vous faut : le SSD Seagate FireCuda convient parfaitement avec ses 1 To de stockage et son dissipateur thermique. Aujourd’hui, il revient à 119,25 euros au lieu de 274,90 euros au départ.

Si Sony a annoncé la fin de la pénurie sur sa console next-gen, il reste toujours difficile pour la PS5 d’accueillir un bon nombre de jeux avec son stockage limité. En y ajoutant un SSD NVMe dans la console, vous allez non seulement pouvoir agrandir le stockage de cette dernière, mais aussi booster ses performances. Le FireCuda de Seagate est une bonne référence, notamment pour intégrer directement un dissipateur thermique. En ce moment, sa version 1 To se trouve à un bien meilleur prix grâce à cette remise de 155 euros.

Que propose le Seagate FireCuda 530 ?

Des débits allant jusqu’à 7 300 Mo/s

Une grande capacité de stockage : 1 To

Et la présence d’un dissipateur thermique

Avec un prix barré à 274,90 euros, le SSD NVMe Seagate FireCuda 530 de 1 To tombe à 119,25 euros sur Amazon, soit 57 % de remise immédiate.

Un SSD qui demande un peu d’huile de coude

Rapide à installer sur un PC, un SSD M.2 demande un peu plus de patience pour être installé sur PS5. Avant de procéder à l’installation, il faut d’abord veiller à mettre à jour la console, à vous équiper d’un tournevis cruciforme et être délicat. Mais n’ayez crainte, si vous souhaitez l’installer sur votre console next-gen, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème, il est même accompagné d’une vidéo.

Il faut aussi s’assurer à ce que le SSD réponde bien aux critères de Sony. Ils doivent respecter diverses exigences techniques, pour pouvoir fonctionner efficacement sur votre PS5. Ce qui fait de ce SSD un bon plan, c’est qu’il a toutes les caractéristiques pour convenir à la console next-gen de la firme nippone.

Soulage votre stockage et assure de bonnes performances

La Seagate FireCuda offre des performances théoriques supérieures aux exigences de Sony, avec son interface PCIe 4.0, ses débits montent jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture et 5 100 Mo/s en écriture. Intégré à votre PS5 ou à votre PC, il sera capable de réduire les temps de chargement de vos jeux ou applications, mais aussi d’accélérer les lancements de votre machine.

Autre bon point : ce SSD renferme un contrôleur thermique pour conserver les performances et une température stable dans votre appareil. Enfin, avec 1 To de stockage, soit 1 000 Go, vous allez pouvoir installer 20 jeux supplémentaires de 50 Go ou 10 jeux supplémentaires de 100 Go sur votre console, en plus du stockage initial de la machine, qui s’élève à 667 Go. De quoi profiter d’une bibliothèque de jeux plus conséquente.

Pour vous aider dans votre choix, nous vous invitons à consulter notre guide sur quel SSD M2 interne et disque dur externe choisir pour la PS5.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.