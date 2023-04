Le prix de cette enceinte Harman Kardon ultra design est en baisse aujourd’hui

L'enceinte Audio Studio 3 de Harman Kardon est non seulement très esthétique, mais elle marque aussi des points avec sa qualité sonore à 360°. En ce moment, elle est aussi bien moins chère puisque son prix passe de 299 euros à 258 euros chez Ubaldi.

Lorsque l’on souhaite acheter une enceinte pour son domicile, sa qualité sonore et son design sont deux critères que l’on prend généralement en compte. Le modèle Aura Studio 3 de la marque Harman Kardon fait fort sur ces deux points, puisqu’elle propose, non seulement des effets lumineux pendant l’écoute d’un titre, mais aussi un son puissant qui se diffuse à 360°. Si cette enceinte Bluetooth futuriste vous faisait de l’œil, le moment est idéal pour sauter le pas puisqu’elle est actuellement disponible en promotion à moins de 260 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Harman Kardon Aura Studio 3

Un design moderne et lumineux

Avec Bluetooth 4.2

Un son à 360°

Initialement affichée à 299 euros, mais souvent proposée aux alentours de 329 euros, l’enceinte Bluetooth Harman Kardon Aura Studio 3 est désormais disponible à 258 euros chez Ubaldi grâce au code promo 4UBA1223.

Un design original et élégant

Pour cette troisième itération de son enceinte Bluetooth Aura Studion, la marque Harman Kardon a décidé de miser de nouveau sur un design qui a déjà fait ses preuves. Sur cette Aura Studio 3, on retrouvera donc ce look un brin futuriste, avec son dôme en plastique transparent, sa base recouverte d’un tissu gris et surtout ces effets lumineux, qui s’activent ici sur le module intérieur central cylindrique ondulé. Ainsi, en lançant vos titres favoris, l’enceinte s’animera et diffusera une lumière ambiante très agréable et légère. Autre bon point : ses couleurs neutres l’aideront à se fondre dans n’importe quelle décoration d’intérieur.

Un modèle avec le Bluetooth 4.2

L’enceinte Aura Studio 3 est un modèle sans-fil qui fonctionnera à l’aide du Bluetooth 4.2 exclusivement. Ici, pas de Wi-Fi donc, ni d’assistant vocal d’ailleurs, malheureusement. Autrement, au niveau de sa qualité sonore, l’enceinte sera capable de diffuser un son puissant à 360° grâce à sa conception. Mention spéciale d’ailleurs pour la puissance des basses qui a été saluée par plusieurs utilisateurs.

Plus concrètement, l’Aura Studio 3 embarque six haut-parleurs de 40 mm pour les médiums et les aigus, associés à un haut-parleur de 130 mm pour les basses. Elle propose également une réponse en fréquence de 45 Hz à 20 kHz (-6 dB), pour un rapport signal sur bruit de 80 dB. Concernant sa puissance nominale, c’est-à-dire la puissance que l’enceinte peut supporter de manière permanente sans subir de dommages, celle-ci s’élève à 130 W RMS (2 x 15 W RMS + 1 x 100 W RMS).

