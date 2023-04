L’iRobot Roomba i3+, livré avec sa station de vidage, est à moitié prix

La plupart des robots aspirateurs sont très onéreux, mais il est possible de trouver des références moins chères, y compris parmi les modèles d'iRobot, l'une des meilleures marques du marché. Comme pour l'Roomba i3+, qui est aujourd'hui disponible à 349 euros au lieu de 729 euros chez Darty.

Sur le marché des robots aspirateurs, de nombreuses marques ont réussi à se démarquer au fil des années, à l’image de Roborock, Neato ou encore Ecovacs, qui ont l’avantage de proposer des références bien moins coûteuses que les modèles iRobot, constructeur ayant longtemps régné en maître sur le secteur. Alors, ce dernier a dû s’adapter en lançant des robots moins chers, mais toujours performants. Le Roomba i3+ se distingue notamment grâce à sa Clean Base, ou station de vidage en français. En ce moment, on peut d’ailleurs le trouver encore moins cher grâce à une réduction de 380 euros.

Les points forts de l’iRobot Roomba i3+

Une aspiration puissante

Des capteurs de suivi pour une navigation intelligente

Une Clean Base efficace

Initialement proposé à 729 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba i3+ est désormais affiché à 349 euros chez Darty, et ce, jusqu’au 27 avril prochain.

Une action efficace, mais sans cartographie

Pour aspirer poussières, poils d’animaux et autres saletés qui jonchent vos sols, le robot aspirateur iRobot Roomba i3+ est doté de deux brosses centrales en caoutchouc capables de s’adapter à toutes les surfaces, du carrelage aux tapis (gare tout de même aux tapis à poils longs, qui pourraient le ralentir), en passant par les parquets. Elles sont également épaulées par une brosse latérale, qui attire les poussières et débris près des murs vers elles. Notez que ce système de brosses est identique à celui du puissant Roomba i7+, ce qui est très rassurant. Le robot s’appuiera par ailleurs sur la technologie Dirt Detect, qui utilise les capteurs du robot pour déterminer quels endroits ont le plus besoin d’être aspirés chez vous et effectuer un nettoyage bien complet et ciblé.

Sachez également que cet iRobot Roomba i3+ intègre un gyroscope qui lui permet de mesurer la « forme » de certains obstacles comme les coins et les murs droits pour l’aider à se repérer dans l’espace, là où un i7+ utilise des repères visuels avec sa caméra. Le robot pourra aussi éviter quelques obstacles grâce à ses capteurs anticollision efficaces et à son pare-chocs. En revanche, et c’est là l’un de ses principaux points noirs, le Roomba i3+ n’est pas capable d’effectuer une cartographie de votre logement. Par exemple, vous ne pourrez pas programmer de cycles précisés en ciblant les pièces une par une, mais l’application d’iRobot vous permettra tout de même de choisir entre un nettoyage en profondeur ou un nettoyage plus rapide, ou encore définir un planning d’aspiration. Des programmes personnalisés pourront aussi vous être proposés.

Un bon système de vidange

Le Roomba i3+ se rattrape bien avec son système d’autovidage, baptisé Clean Base. Concrètement, il permet au robot aspirateur de vider les saletés récoltées de façon autonome pendant une période pouvant aller jusqu’à 60 jours. Elles seront toutes versées dans un sac anti-allergène pour capturer le pollen ou les moisissures, ce qui est tout de même plus hygiénique. En plus, ce sac se ferme très facilement : vous pourrez ainsi éviter de toucher les poussières aspirées par le robot.

Pour finir, le robot aspirateur est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa pour pouvoir lui ordonner, à la voix, de commencer sa tâche. Et lorsque le robot tombe en rade, il se rechargera et pourra reprendre son travail là où il s’était arrêté.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iRobot Roomba i3+.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots à acheter en 2023.

