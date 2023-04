Avis aux possesseurs d’iPhone, le chargeur officiel d’Apple en USB-C est à -20 %

Si vous avez un iPhone de dernière génération, vous savez que le chargeur ne s’accompagne plus dans la boîte. Si vous souhaitez vous en procurer un, aujourd’hui c’est le bon moment puisque le chargeur officiel de 20 W est à 19,99 euros chez Boulanger, contre 25 euros habituellement.

Les chargeurs ne sont désormais plus fournis dans les boîtes des smartphones Apple. Certains constructeurs, comme Samsung, ont suivi le pas et décident de ne plus livrer le bloc d’alimentation pour des raisons écologiques. Mais, si certains clients ne possèdent pas déjà un chargeur compatible avec leur smartphone, ou un qui déploie la puissance de charge suffisante, il faut passer à la caisse. Bonne nouvelle : le chargeur officiel de la marque à la Pomme profite aujourd’hui de 20 % de réduction.

Les avantages du chargeur officiel Apple

Le chargeur officiel d’une capacité de 20 W

Des performances optimales pour les produits Apple

Une interface USB-C

Initialement à 25 euros, le chargeur secteur Apple USB-C 20 W bénéficie de 20 % remise et tombe à 19,99 euros sur le site Boulanger.

Petit, pour l’embarquer partout avec soi

Pour son bloc de charge, Apple a soigné le design et mise sur un aspect minimaliste avec un revêtement blanc. Il est aussi pratique à transporter lors de vos déplacements, puisqu’il s’accompagne de petites dimensions et d’un format compact.

Ce bloc va surtout permettre de booster la recharge. Il permet de recharger votre smartphone plus vite qu’avec un chargeur classique, et de ne plus attendre des heures pour que votre appareil récupère 100 % d’énergie.

Efficace pour les appareils Apple

Le chargeur officiel d’Apple est compatible avec la charge rapide et délivre une puissance de 20 W. Certes, ce n’est pas le plus puissant du marché, ce dernier s’avère être efficace pour recharger vos appareils rapidement. D’après le fabricant, il permettrait de passer de 0 à 50 % en 35 minutes environ sur un iPhone 8. Il peut aussi tout aussi bien être utilisé avec des modèles plus récents, comme l’iPhone 14 Pro.

Avec l’intégration d’une interface USB-C, ce chargeur peut très bien fonctionner avec un autre appareil compatible. Néanmoins, la firme de Cupertino conseille d’y associer ses produits, comme l’iPad ou l’iPhone, pour des performances de charge optimales.

Il existe une multitude de solutions pour recharger votre téléphone rapidement, si vous hésitez encore sur lequel choisir voici notre sélection de chargeurs rapides pour les smartphones.

