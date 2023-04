Ce surpuissant laptop gaming (RTX 3070 Ti + i9 12e gen) coûte 400 € de moins chez Dell

Un PC portable doté d'une configuration solide est primordial pour jouer dans les meilleures conditions. Se tourner vers un modèle créé par Dell étant généralement un bon choix, vous pouvez opter pour son modèle G15 5520, qui est actuellement proposé à 1 349 euros au lieu de 1 741 euros sur le site officiel grâce à une réduction doublée d'un code promo.

Miser sur un PC portable taillé pour le jeu et doté d’une belle puissance nécessite bien souvent un budget conséquent. Le modèle Dell G15 5520 est l’une de ces machines vendues à un prix très élevé, mais cela s’explique par sa configuration très pointue. Mais, heureusement, il est aujourd’hui possible de se le procurer à un prix moins important que d’habitude grâce à une réduction de près de 400 euros.

Le laptop gaming Dell G15 5520 en quelques mots

Un écran de 15,6 pouces rafraîchi à 165 Hz

Combo i9-12900H + RTX 3070 Ti + 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 512 Go

Initialement affiché à 1 741 euros, puis réduit à 1 399 euros, le PC portable gamer Dell G15 5520 est désormais proposé à 1 349 euros sur le site officiel de Dell grâce au code promo G15FR50.

Un design « gaming » et un écran fluide

Avec ses lignes anguleuses et ses détails géométriques, le PC portable Dell G15 5520 adopte un type de design que l’on est généralement en droit d’attendre d’un modèle tourné vers le gaming. Mais, grâce à son coloris gris plutôt sobre, il se montre bien moins tape-à-l’œil que d’autres références sur le marché. Son clavier dispose par ailleurs d’un rétroéclairage RVB, et les touches les plus fréquemment utilisées pour les commandes de mouvement sont bien mises en évidence.

Au niveau de l’écran de son G15 5520, Dell n’a pas fait les choses à moitié et a choisi une dalle Full HD de 15,6 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour jouer sans se fatiguer les yeux, qui a également l’avantage d’afficher un taux de rafraîchissement de 165 Hz. On aura donc droit à une excellente fluidité, primordiale pour les combos.

Une configuration puissante

Le Dell G15 5520 ne déçoit pas non plus au niveau de ses performances. Il embarque ainsi un processeur Intel Core i9-12900H (boost jusqu’à 5 GHz), épaulé par 16 Go de mémoire vive. Le tout est complété par une carte graphique RTX 3070 Ti. En d’autres termes, vous pourrez lancer et faire tourner des jeux gourmands dans les meilleures conditions, y compris graphiques, sans ralentissement. Vous aurez également accès à la fonction « Game Shift », qui permet de déclencher le mode de performances dynamiques dans Alienware Command Center, ce qui augmentera la vitesse des ventilateurs pour gérer efficacement le boost du processeur. Autrement, cette configuration pourra aussi être idéale pour les créatifs qui enchaînent les montages vidéo ou photo.

Ajoutons à tout cela un SSD PCIe NVMe de 512 Go pour davantage de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits. Les joueurs et joueuses détenant une très grande quantité de jeux pourront toutefois regretter une capacité de stockage un peu faible, mais elle restera satisfaisante pour ceux et celles qui n’ont pas une très grande collection. Enfin, côté connectique, le Dell G15 5520 intègre 3 ports USB 3.2, un port Thunderbolt 4/port USB-C avec DisplayPort avec mode alternatif, un port HDMI 2.1, une prise casque/micro, ainsi qu’un port RJ45.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références efficaces pour jouer, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer en 2023.

