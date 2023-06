Ce PC portable doté du combo RTX 4060 + i5 13e gen est à un super prix

Il faut souvent mettre le prix pour acquérir un PC portable gamer puissant, à la fiche technique complète. Heureusement, les promotions permettent d'adoucir la facture, mais pas les caractéristiques : c'est le cas du HP Victus 16-r0024nf, équipé d'une RTX 4060, qui est en ce moment réduit à 999 euros après avoir été affiché à 1 299 euros chez Cdiscount.

C’est au début de l’année que les tout premiers laptops gaming équipés d’une RTX de la gamme 4000 ont été lancés. Le HP Victus 16-r0024nf fait partie de ces références, et l’intégration de cette nouvelle carte graphique puissante n’est pas son seul atout, il embarque également un Intel Core de dernière génération pour couronner le tout. Bref, une machine idéale pour faire tourner tous les récents titres AAA. Si son prix de base était naturellement plutôt élevé, une réduction permet heureusement de le faire passer sous les 1 000 euros.

Les points essentiels de ce laptop gaming HP Victus

Une dalle Full HD de 16,1 pouces + 144 Hz

Combo i5-13500H + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 299 euros, le laptop gaming HP Victus 16-r0024nf est désormais proposé à 999 euros chez Cdiscount. Notez tout de même que ce PC portable est fourni sans Windows.

Une configuration puissante et pointue

Le principal atout du HP Victus 16-r0024nf, c’est bien évidemment sa configuration. Dans ses entrailles, on peut en effet trouver un processeur Intel Core i5-13500H, cadencé à 3,5 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive. La 13e génération de puces Intel Core a été lancée en fin d’année dernière, et la marque a promis un gain de performances de 15 % en mono thread et jusqu’à 41 % en multithread, soit une hausse de performances de 24 % dans les jeux vidéo.

Mais ce n’est pas tout : ce HP Victus embarque également une récente RTX 4060, grâce à laquelle vous pourrez lancer les derniers titres AAA en 1080p ou en 1440p avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS. Bref, on aura là une machine très puissante, capable de faire tourner les jeux les plus gourmands. N’oublions pas le SSD de 512 Go qui se chargera quant à lui d’assurer des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine pour gagner en réactivité.

Un écran fluide dans un châssis élégant

Contrairement à d’autres PC portables destinés au gaming, qui adoptent pour certaines des lignes plutôt futuristes à grands renforts d’éléments lumineux, le modèle HP Victus 16-r0024nf se contente d’un design plus sobre, avec un châssis noir mat et des lignes anguleuses classiques. Ce PC portable marque aussi des points avec son écran de 16,1 pouces, une diagonale plus que confortable pour capter tous les détails de sa partie. Sa définition Full HD (1 920 x 1 080) permettra d’ailleurs de profiter d’une belle qualité d’image, et grâce à la technologie IPS, la dalle possède des angles de vision importants. De plus, l’écran promet une fluidité exemplaire grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz, une fonctionnalité primordiale los des combos nerveux.

Enfin, côté connectique, le HP Victus est doté d’un port Ethernet, de trois ports USB-A, d’un port USB-C, d’un port HDMI 2.1 et d’une prise combo casque/micro. De quoi compléter votre setup grâce à l’installation de plusieurs périphériques.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le HP Victus 16-r0024nf, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gaming du moment.

