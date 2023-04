Envie de changer votre abonnement fibre ? Cette offre est la moins chère du moment

Contrairement au marché de la téléphonie mobile, celui des fournisseurs d'accès à internet ne regorge pas d'opérateurs. On compte seulement les quatre opérateurs historiques que sont Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free, ainsi que deux filiales low-cost qui sont Sosh et RED by SFR. Ce n'est pourtant pas l'un de ces deux derniers qui propose le forfait fibre le moins cher du marché, mais Bouygues avec son offre Bbox fit à seulement 17,99 euros par mois.

Les temps sont difficiles et vous cherchez le forfait internet le moins cher du moment ? La Bbox fit avec la fibre de Bouygues Télécom est faite pour vous, mais il faut accepter de se passer d’une offre TV incluse. En effet, il ne s’agit pas d’une offre triple play, mais cette box saura au moins vous offrir des débits corrects pour travailler et regarder des séries et films en streaming. La Bbox fit avec la fibre est en ce moment l’offre la plus abordable.

Ce que propose un forfait Bbox fit avec la fibre

Une connexion fibre s’élevant jusqu’à 400 Mb/s

Une compatibilité avec la Wi-Fi 5

Les appels illimités vers les fixes de France et de plus de 110 pays

Le forfait Bbox fit avec la fibre est disponible à 17,99 euros par mois la première année, puis à 31,99 euros par mois, et est assorti d’une période d’engagement de 12 mois. C’est actuellement le forfait fibre le moins cher du marché.

Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, sachez que le même forfait en ADSL est disponible au même prix.

Le forfait fibre le moins cher du moment

Contrairement à la plupart des forfaits internet proposés par Bouygues Télécom, Bbox fit avec la fibre n’est pas une offre triple play, c’est-à-dire que vous n’avez qu’un point d’accès Wi-Fi et la téléphonie à disposition. Cette offre se passe d’un décodeur TV, mais vous pouvez toujours compléter avec l’offre TV maison de Bouygues, B.tv, pour 6 euros par mois. Pour ce qui est de la téléphonie, vous pouvez appeler les fixes de France et de plus de 110 destinations à l’international dont les États-Unis, la Chine, le Canada et le Japon.

Le réseau internet est raccordé à une connexion FTTH et est capable de débits pouvant s’élever jusqu’à 400 Mb/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. On est loin des 2 Gb/s en téléchargement que vous propose la Bbox Ultym, mais cela reste confortable pour le télétravail ou du binge-watching. Cette box est compatible avec la norme Wi-Fi 5 qui assure une connexion stable et sans trop de perte.

Bouygues s’engage à offrir le meilleur service

Dès la souscription à un de ces forfaits, Bouygues Télécom vous fait profiter d’un service de qualité. Si, par exemple, vous êtes encore en période d’engagement avec un autre opérateur, Bouygues s’occupe de la transition et prend en charge les frais de résiliation jusqu’à 100 euros. De l’autre côté, si vous n’avez pas encore internet, Bouygues s’engage à ce que vous en profitiez dès le premier jour et vous fournit une clé 4G avec 200 Go de data en attendant la réception de vos équipements.

Vous pouvez garder un œil sur votre ligne fixe et vos factures sur l’application de Bouygues Télécom, plutôt complète et pratique, surtout si vous avez une ligne mobile chez le même opérateur. Vous pouvez configurer votre Wi-Fi, lancer un diagnostic pour vérifier l’état de votre connexion, visualiser et télécharger vos factures et obtenir une assistance en ligne 7 jours sur 7.

Afin de comparer le forfait Bbox fit avec la fibre avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des meilleures offres fibre et ADSL.

