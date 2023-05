Roborock Dyad Pro : ce récent aspirateur balai complet perd plus de 100 € pour les French Days

Le Roborock Dyad Pro, sorti tout récemment, est un aspirateur balai qui ne se contente pas d'aspirer, puisqu'il est aussi capable de laver les sols. Si cet appareil complet vous tente, sachez que son prix vient de baisser à l'occasion des French Days sur Cdiscount : vous pourrez en effet l'avoir pour 344 euros au lieu de 449 euros.

Après avoir lancé son très bon Roborock Dyad, que l’on a beaucoup apprécié, Roborock a cette année présenté une version améliorée de son aspirateur balai phare. Baptisé Roborock Dyad Pro, ce modèle se démarque de ses concurrents par une aspiration puissante, ses rouleaux lavants efficaces et par sa fonction « auto-nettoyage » bien pratique et plus hygiénique. Si la perspective d’un nettoyage complet de vos sols vous intéresse, vous pourrez sans souci vous diriger vers ce Dyad Pro, qui a en plus l’avantage d’être 105 euros moins cher que d’habitude grâce aux French Days.

Les points essentiels du Roborock Dyad Pro

Il aspire, nettoie et sèche

Une puissance d’aspiration de 17 000 Pa

Une fonction auto-nettoyage pratique

Initialement affiché à 449 euros, puis réduit à 359 euros, le Roborock Dyad Pro est désormais disponible à 344 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES149.

Un balai costaud, mais pratique

A première vue, la carrure du Roborock Dyad Pro peut faire peur : il adopte en effet d’un format plutôt massif, et pèse tout de même 4,8 kg. Malgré ce design atypique, l’aspirateur balai est heureusement doté d’une assistance bidirectionnelle, qui permet de le manier facilement et de ne pas avoir à le tirer trop fort. De plus, l’appareil sera bien plus stable que son aîné, le Dyad classique, que l’on avait trouvé particulièrement lourd.

En action, le Dyad Pro se révèle vraiment polyvalent : non seulement il aspirera efficacement vos sols, mais il sera aussi capable de les nettoyer puis de les sécher. Cette triple action peut d’ailleurs explique sa carrure massive. L’appareil dispose en fait de deux moteurs, qui alimentent trois rouleaux. Ceux-ci tournent dans des directions opposées pour récupérer efficacement les déchets et les liquides versés par terre. En revanche, sachez que le Dyad Pro ne pourra passer que des sols durs, comme le parquet, le carrelage, le béton ciré ou encore le lino, et non sur les tapis.

Une aspiration vraiment puissante

Comparé à certains robots aspirateurs de la marque, le Dyad Pro délivre une aspiration très puissante, puisqu’elle peut s’élever à 17 000 Pa. La vitesse maximale pourra quant à elle grimper jusqu’à 110 000 tours par minute, ce qui permet à l’aspirateur balai de débarrasser tous vos sols des saletés de manière très rapide et efficace. Vous pourrez choisir parmi quatre modes en fonction de vos besoins (Eco, Max, Auto, Séchage).

Concernant la partie nettoyage, le Dyad Pro embarque par ailleurs un petit réservoir sur le dessus de la tête de brosse, dans lequel le liquide de nettoyage (fourni) peut être rempli. Ce liquide sera ensuite libéré dans le réservoir d’eau douce sans avoir à le faire manuellement pour chaque cycle de nettoyage. D’ailleurs, le Dyad Pro utilise des capteurs pour adapter la force de ce nettoyage : le volume d’eau utilisé et la puissance d’aspiration différeront ainsi selon le niveau de saleté.

Une fonction auto-nettoyage plus hygiénique

Pour couronner le tout, le Roborock Dyad Pro dispose d’une fonction « auto-nettoyage ». Concrètement, les saletés pourront être éliminées de façon automatique grâce au brossage bidirectionnel alterné (d’avant en arrière). Cet auto-nettoyage est d’ailleurs suivi d’un séchage automatique des brosses afin que les rouleaux humides ne commencent pas à sentir mauvais ou qu’ils deviennent un nid à bactéries. Pas besoin de les sécher manuellement à tout bout de champ, donc.

Enfin, concernant son autonomie, le Roborock Dyad Pro pourra nettoyer une surface jusqu’à 300 mètres carrés avec une seule charge, qui offre une durée d’utilisation de 43 minutes. Notez aussi que via l’application Roborock, vous pourrez recevoir des notifications sur l’état de votre Dyad Pro, par exemple s’il est nécessaire de changer le réservoir d’eau sale.

