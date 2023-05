Le Huawei MateBook B3-520 est à un très bon prix après 350 euros de remise lors des French Days

Salarié avec des revenus modestes ou étudiant, si vous avez besoin d'un PC portable sans laisser un cratère dans votre compte en banque, alors ce Huawei MateBook B3-520 est la bonne affaire de ces French Days. Polyvalent et essentiellement dédié à la bureautique, il saura répondre à vos besoins les plus élémentaires avec son processeur Intel. En ce moment, cet ultrabook performant voit son prix chuter de 799,99 euros à 449,99 euros chez Cdiscount.

Les MateBook sont les ordinateurs portables produits par Huawei, ce sont essentiellement des ultrabooks dédiés à la bureautique et donc destinés aux étudiants comme aux travailleurs. Certes, vous ne jouerez pas à des jeux gourmands ou réaliserez des travaux graphiques complexes sur ce laptop. On reste sur une utilisation basique, agréable et fluide. Durant les French Days, vous pouvez mettre la main sur le Huawei MateBook B3-520 en ce moment moins cher de 350 euros sur Cdiscount.

Le Huawei MateBook B3-520 en quelques points

Une dalle IPS-LCD de 15,6 pouces en définition Full HD

Un processeur Intel Core i5 de la 11e génération avec un GPU embarqué

Un châssis léger avec une connectique complète

Au lieu de 799,99 euros habituellement, le Huawei MateBook B3-520 est maintenant disponible en promotion à 449,99 euros chez Cdiscount.

Un châssis léger, sobre et complet

Comme une grande partie des ultrabooks dédiés à la bureautique, le Huawei MateBook B3-520 arbore un design sobre et discret grâce à un châssis métallisé avec le logo de Huawei pour seul agrément. Avec un poids de 1,5 kg et une épaisseur de seulement 17 mm, il prend peu de place et est donc aisément transportable. Enfin, le constructeur chinois l’a doté d’une connectique complète pour une utilisation la plus polyvalente possible, nous avons ici trois ports USB-A, un port USB-C, un port RJ45, un port HDMI et un port jack 3,5 mm.

L’écran de 15,6 pouces est une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1920 x 1080 pixels) avec une luminosité annoncée à 300 cd/m², une couverture totale du spectre sRGB et un rapport de contraste à 1000:1. Rien de bien surprenant de ce côté-là, on se retrouve avec un écran somme toute basique, vous n’avez pas besoin de plus pour une utilisation bureautique. Grâce à son traitement anti-reflets, il restera lisible même en plein soleil.

Des performances convenables pour ce laptop bureautique

Cet ultrabook tourne avec un Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake assisté par 8 Go de RAM DDR4. Ce processeur est doté de 4 cœurs et de 8 threads et est cadencé à 2,4 GHz et à 4,2 GHz en mode turbo boost. Rien d’incroyable, mais c’est largement suffisant pour un multitâche fluide et accomplir des tâches basiques. Avec le GPU Intel Iris Xe intégré, vous pouvez même faire un peu de montage photo et vidéo et lancer des jeux qui ne demandent pas beaucoup de ressources. Pour le stockage, vous disposez d’un SSD M.2 de 512 Go.

Le Huawei MateBook B3-520 dispose d’une batterie de 56 Wh qui offre une autonomie d’environ 8 heures. C’est suffisant pour une journée de travail, mais on se dit qu’il y a mieux quand on regarde d’autres ultrabooks. Ce laptop se rattrape tout de même avec la recharge rapide de 65 W, la batterie regagne deux heures d’autonomie en 15 minutes de recharge selon le constructeur chinois, et toute sa capacité en un peu plus d’une heure et demie.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L'édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

