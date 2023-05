Ce kit caméras connectées (intérieur + extérieur) n’est qu’à 69 € sur Amazon

Amazon donne à nouveau l'occasion de s'offrir une installation de surveillance pour votre domicile à moindre coût. Le pack proposé inclus une caméra extérieure et intérieure avec le module de stockage pour seulement 69,99 euros au lieu de 134,98 euros au départ.

Pour savoir ce qu’il se passe chez soi, que ce soit pendant des vacances ou que vous soyez tout bonnement ailleurs que chez vous, installer une caméra de surveillance connectée est la meilleure des solutions. Et pour cela, rien de mieux que de profiter d’un kit incluant plusieurs caméras pour surveiller les alentours. Amazon propose un kit efficace avec ses caméras Blink Outdoor et Mini qui peuvent vous alerter en cas d’intrusion. Il est d’ailleurs moins cher grâce à cette remise de près de 20 %.

Ce qu’il faut retenir de pack Amazon

Une caméra sans fil endurante qui filme en HD

Avec une vision nocturne et détection des mouvements

Accompagnée d’une petite caméra intérieure et d’un module de stockage

Initialement à 134,98 euros, puis remisé à 86,23 euros, le kit de caméra Blink Outdoor et Blink Mini avec le Sync Module 2 est actuellement en promotion à 69,99 euros sur Amazon.

Un kit idéal pour surveiller votre domicile à 100 %

Comme son nom l’indique, la Blink Outdoor est une caméra de surveillance dédiée pour l’extérieur. Elle est capable de résister aux intempéries et peut fonctionner jusqu’à deux ans grâce à deux piles AA (incluses). C’est une bonne chose, car la plupart des caméras sur le marché fonctionnent sous batterie et demandent d’être rechargée régulièrement. Une fois installée, la caméra est capable de filmer en HD (1080p) et dispose d’une vision nocturne infrarouge pour ne manquer aucun détail à la nuit tombée, mais seulement en 720p. Un système audio bidirectionnel est intégré pour pouvoir entendre et parler avec les personnes qui toqueraient à votre porte, de même que la détection de mouvements.

Dans ce kit, on retrouve aussi la Blink Mini. Une petite caméra discrète qui s’utilise en intérieur et se branche à une prise électrique pour fonctionner. Elle peut filmer en Full HD avec un rendu d’images propres qui peuvent parfois manquer de détail, mais restent exploitables. Elle est dotée d’un capteur infrarouge qui permet d’enregistrer une fois la nuit tombée, mais on perd en qualité. Ce produit dispose aussi d’un micro bidirectionnel, qui va capter sans trop de distorsion les sons ambiants, et un haut-parleur peu puissant, qui va restituer le son de manière correct et suffisant en intérieur.

Des notifications utiles

Ces deux caméras de surveillances sont aptes à détecter les mouvements, et fonctionnent à travers l’application Blink Home. À travers elle, vous allez pouvoir recevoir des notifications, quand par exemple un mouvement est détecté. Pour éviter les fausses alertes et de faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes, il sera possible de créer des « zones de détection ». C’est aussi pratique si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible.

Pour stocker les vidéos, cela se passe directement via l’application de votre smartphone ou tablette. Le Sync Module 2 est inclus dans ce pack et va sauvegarder les vidéos enregistrées localement, et à l’aide d’une clé USB être consulté ou télécharger. Aucuns frais mensuels ne s’appliquent. Vous pourrez ainsi avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous et consulter l’historique de vidéos depuis l’application. Enfin, elle s’inscrit parfaitement dans l’écosystème d’Amazon et propose de faire la passerelle Bluetooth avec d’autres objets de la marque. Vous pourrez donc afficher le retour vidéo sur votre Echo Show, ou bien de faire appel à l’assistant vocal Alexa pour vous montrer ce qui se passe chez vous.

Si vous souhaitez découvrir d’autres caméras connectées disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).