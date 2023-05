À -50 %, la friteuse connectée de Xiaomi a un autre bon argument pour manger sainement

Décidément, Xiaomi est sur tous les fronts. Après les smartphones, les montres connectées, les trottinettes électriques ou des accessoires de la vie de tous les jours comme une pompe à air ou un sèche-cheveux, voilà que le constructeur chinois s'invite dans votre cuisine avec cette friteuse à air chaud. La Xiaomi Mi Smart Air Fryer est même plus qu'une simple friteuse puisqu'il s'agit d'abord d'une friteuse en promo dont le prix passe de 129 euros à 69,58 euros chez AliExpress.

Frire ses aliments avec de l’air chaud seulement, il n’y pas plus américain comme concept et pourtant, les friteuses à air chaud (ou air fryer) nous viennent tout droit des Pays-Bas, le premier modèle ayant été créé par Philips. Avec cet appareil, manger des aliments frits et sains en même temps est possible car il n’y a pas besoin d’ajouter de la matière grasse (ou juste un peu). La Xiaomi Mi Smart Air Fryer vous permet également de cuire et de décongeler vos aliments et en ce moment, elle est quasi à moitié prix.

Les atouts de la Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L

Une friteuse pour une cuisson saine et rapide

Compatible avec Alexa et Google Assistant

Plus de 100 recettes disponibles sur l’application Mi Home

Au lieu de 129 euros habituellement, la Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L est maintenant disponible en promotion à 69,58 euros chez AliExpress grâce à une réduction et un coupon vendeur de 2 %.

Un appareil élégant et connecté

À première vue, il s’agit d’une friteuse comme une autre avec des dimensions raisonnables (335 x 252 x 304 mm) et qui n’aura aucun mal à se trouver une place dans votre cuisine. Mais la Xiaomi Mi Smart Air Fryer est bien plus que ça, comme l’indique son nom, il s’agit d’un appareil connecté. Elle peut d’une part se connecter à votre Wi-Fi et être appareillée à l’application Xiaomi Mi Home qui propose un catalogue de plus d’une centaine de recettes qui configurent automatiquement la température et le temps de cuisson (nos confrères de Numerama ont toutefois relevé que certaines recettes n’étaient pas toutes bien configurées).

D’autre part, cette friteuse peut être contrôlée à la voix étant donné qu’elle est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Ce qui peut être utile si vous souhaitez lancer ou arrêter une cuisson sans avoir à courir jusqu’à la cuisine. Vous pouvez également régler votre friteuse à la main sur l’écran OLED, ce qui est mieux, ou avec votre smartphone. Les cuissons peuvent être programmées jusqu’à 24 heures à l’avance, de cette façon, votre repas peut être prêt dès que vous rentrez chez vous le soir.

Une friteuse qui fait aussi four et yaourtière

Cette friteuse à air chaud est dotée d’une capacité de 3.5 litres, ce qui équivaut à environ cinq portions, elle est donc taillée pour les grandes familles. Et elle a beau être qualifiée de friteuse, il s’agit en réalité d’un robot de cuisson multifonction. En plus de pouvoir frire vos aliments, vous pouvez les décongeler, les faire cuire sur un gril, les sécher ou encore fermenter des légumes ou du lait pour en faire du yaourt maison. Vous n’avez plus qu’à laisser parler votre imagination culinaire.

Cette polyvalence est possible grâce à la plage étendue de la température de cuisson, celle-ci allant de 40° à 200°. De manière générale, vous n’aurez pas besoin de matière grasse pour frire vos aliments, une cuillerée d’huile suffit amplement, ce qui apporte l’avantage de cuisiner plus sainement, de faciliter l’entretien de la friteuse, mais surtout de ne pas avoir sa cuisine qui empeste l’huile de friture. La cuisson dure en revanche plus longtemps qu’avec une friteuse traditionnelle, mais ce n’est pas ça qui nous empêcherait de la recommander.

Pour en savoir encore plus, lisez le test complet de Numerama sur la Xiaomi Mi Smart Air Fryer.

