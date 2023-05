Ce robot aspirateur 4-en-1 de Rowenta est à -40 % chez la Fnac et Darty

Pour garder vos sols propres et votre parquet lustré sans fournir d'efforts, un robot aspirateur devient un allié indispensable. C'est d'autant plus pratique si vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder aux tâches ménagères entre le travail, les sorties avec les amis et votre vie de famille. La plupart des modèles sont onéreux, mais pas ce Rowenta X-Plorer Serie 45 qui voit son prix passer de 299,99 euros à 179,99 euros à l'occasion d'une vente flash chez la Fnac et Darty.

Avec sa série de robots aspirateurs X-Plorer, Rowenta propose toute une gamme de références à un prix abordable mais qui soient tout de même efficaces et qui vous proposent le plus de fonctionnalités possible. Ce Rowenta X-Plorer Serie 45 (Référence RR8275WH) en fait partie et vous pouvez mettre la main dessus pour moins cher grâce à une promotion de 120 euros.

Le Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275WH en bref

Un robot aspirateur 4-en-1 qui aspire et lave vos sols

Compatible avec Alexa et Google Assistant

Une autonomie confortable de 2h30

Au lieu de 299,99 euros habituellement, le Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275WH est maintenant disponible en promotion à 179,99 euros chez la Fnac et Darty à l’occasion d’une vente flash.

Un robot aspirateur performant au nettoyage 4-en-1

Rowenta est une enseigne incontournable dans le domaine des aspirateurs et autres instruments de nettoyage qui a su se faire une place avec un catalogue destiné à tous les budgets et des appareils simples à prendre en main, comme son X-Plorer Serie 45. Ce robot aspirateur dispose d’un système de nettoyage 4-en-1 avec deux brosses latérales pour nettoyer dans les recoins, le système d’aspiration basique dont la puissance s’élève à 2000 Pa et le système Aqua Force pour laver et redonner du lustre à vos sols avec une serpillère.

Le Rowenta X-Plorer Serie 45 dispose de capteurs infrarouges, anti-chocs et anti-chutes pour lui permettre de naviguer dans votre intérieur en toute sécurité. Pour ce qui est de la nuisance sonore, le niveau s’élève à 65 dB, c’est-à-dire que l’aspirateur sait se faire entendre, mais que ce n’est pas non plus gênant.

Connecté et endurant

À partir de l’application dédiée, Rowenta Robots, vous pouvez programmer les séances de nettoyage ou en lancer une à distance. Son utilisation est simple et intuitive. Le constructeur indique d’ailleurs que cette connectivité est totalement sécurisée et que vos données sont protégées et stockées en Europe. Vous pouvez même commander le robot aspirateur à la voix étant donné qu’il est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

Le X-Plorer Serie 45 propose trois modes d’aspiration : un mode aléatoire pour une large zone d’aspiration, un mode express pour un nettoyage rapide en 30 minutes et un dernier mode pour aspirer le long des murs et aller dans les recoins. Pour ce qui est de l’autonomie, le X-Plorer Serie 45 est capable de fonctionner en continu pendant 150 minutes avant de retourner de lui-même à sa base pour être rechargé. Recharge qui dure d’ailleurs 6 heures.

