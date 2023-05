Rarement en promotion, la liseuse Kobo Clara 2E est pourtant plus abordable aujourd’hui

La liseuse Kobo Clara 2E est un récent modèle qui met en avant sa fabrication plus écologique, mais propose surtout un bon confort de lecture, la possibilité d’installer des milliers de livres dans un format de poche, le tout pour 129 euros contre 149 euros.

Emporter toute une bibliothèque dans son sac : c’est ce que permettent les liseuses électroniques aujourd’hui. Si Amazon s’impose fortement avec ses Kindle, d’autres marques, comme Kobo sont à considérer. La Clara 2E est la récente référence de chez Kobo. Elle est idéale pour s’adonner à la lecture au quotidien : légère, compact et doté d’un stockage suffisant pour avoir des milliers de livres, elle devrait en combler plus d’un surtout qu’aujourd’hui son prix s’adoucit grâce à cette remise de 20 euros.

La Koba Clara 2E et ses points forts

Une petite liseuse étanche fabriquée avec plus de 85 % de plastique recyclé

Un écran de 6 pouces rétroéclairé

Une autonomie de plusieurs semaines et le Bluetooth de la partie

Annoncée à 149,99 euros, la liseuse électronique Kobo Clara 2E s’affiche à un meilleur prix : 129,99 euros sur le site de la Fnac, mais aussi Darty et Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la liseuse Kobo Clara 2E. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une liseuse écolo confortable à lire

La Kobo Clara 2E est une petite liseuse compacte, pratique à transporter, partout avec soi durant vos trajets, dans les transports par exemple (seulement 171 g). La Clara 2E s’appuie sur un écran E Ink HD de 6 pouces avec une résolution de 300 ppp, très répandue, est suffisante. Cette liseuse promet un bon confort de lecture, aussi bien de jour comme de nuit, car la marque intègre un mode Sombre ainsi que la fameuse fonction ComfortLight PRO de Kobo, qui vient ajuster la luminosité et la température de la couleur pour limiter la fatigue oculaire.

Cette nouvelle référence se démarque de ses consœurs au niveau de sa conception. Kobo conçoit une liseuse plus écoconsciente : avec plus de 85 % de plastique recyclé, dont 10 % de plastique qui était destiné à être jeté dans l’océan. Le constructeur insiste aussi sur le fait que l’emballage en lui-même est fabriqué en papier recyclé.

Endurante pour lire un tas d’e-books durant plusieurs semaines

Elle intègre une belle capacité de 16 Go stockage. Cette quantité va permettre de stocker une grande partie de vos livres au format numérique, et jusqu’à environ 12 000 e-books, selon la marque. Vous pourrez les télécharger en Wi-Fi depuis le catalogue de la marque, sans passer par votre ordinateur. Le petit plus de ce modèle, c’est sa compatibilité Bluetooth. Vous allez pouvoir appareiller simplement vos écouteurs ou votre casque sans fil. Ce n’est pas le cas sur le modèle entrée de gamme d’Amazon, par exemple.

Pour celles et ceux qui sont assez réticents d’opter pour une liseuse, notamment pour son autonomie, pas de crainte de ce côté. Kobo a pris soin d’offrir un appareil capable de tenir plusieurs semaines avant de tomber en rade de batterie. Bien évidemment, elle est amenée à varier en fonction de votre utilisation, mais dans l’ensemble, vous en oublierez presque de la recharger. Enfin, dernier avantage et pas des moindres, la Clara 2E est certifiée IPX8 donc totalement étanche. Elle ne craindra donc pas les éclaboussures, vous pourrez ainsi vous prélasser dans votre bain avec votre liseuse tranquillement.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références et comparer la liseuse Clara 2E de Kobo, nous vous invitons à lire notre guide sur quelle liseuse électronique choisir en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.