Ce Chromebook Lenovo ne coûte pas plus de 100 euros grâce à cette offre

Le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 bénéficie de toutes les fonctionnalités permises par Chrome OS, un système d'exploitation réputé pour son efficacité. Actuellement, ce modèle peut d'ailleurs vous revenir à 99 euros au lieu de 329 euros chez Cdiscount.

Le principal atout des Chromebook, c’est évidemment leur système d’exploitation, Chrome OS : ce dernier, réputé pour sa simplicité et son efficacité, place le navigateur Google Chrome au centre des tâches effectuées sur le PC portable. On a ainsi là une machine idéale pour la bureautique et la productivité. Le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 est un bon représentant de cette gamme et l’un de ses principaux atouts est bel et bien son prix qui ne dépasse pas les 100 euros grâce à une réduction doublée d’une offre de remboursement.

Les points essentiels du Chromebook Lenovo IdeaPad 3

Un écran HD de 14 pouces

Les avantages de Chrome OS

Une bonne autonomie

Auparavant proposé à 329 euros, puis réduit à 149 euros, le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 peut vous revenir à 99 euros chez Cdiscount grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 25 juin 2023.

Un PC portable compact et endurant

Le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 a tout d’abord l’avantage d’être un laptop facilement transportable, ce qui en fait une machine idéale pour le travail en mobilité. Avec ses dimensions de 33,6 cm x 22,1 cm x 1,86 cm et son poids de 1,3 kg, il ne prendra pas énormément de place dans un sac. Malgré sa petite taille, la dalle de 14 pouces de ce Chromebook sera suffisamment grande pour lire confortablement les informations affichées. Côté définition, on ne devra toutefois pas s’attendre à davantage que de la HD. Mention spéciale tout de même pour la charnière de l’écran, qui permet de le basculer jusqu’à 180°, ce qui peut s’avérer pratique pour lire certains contenus.

Le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 marque avant tout des points grâce à son autonomie : le constructeur promet jusqu’à 16 heures d’utilisation sur une seule charge. Évidemment, cette durée variera en fonction de la nature de vos usages.

L’efficacité de Chrome OS

L’une des particularités du Chromebook Lenovo IdeaPad 3 est assurément son système d’exploitation, Chrome OS. Cet OS est réputé pour procurer une grande simplicité d’utilisation et une belle fluidité au quotidien. Concrètement, le navigateur Chrome est placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique pour ne plus égarer ses fichiers (d’autant plus que la capacité de stockage ne dépasse pas ici les 64 Go en eMMC 5.1), seront directement intégrées au Chromebook. Outre les applications de Google, vous pourrez également avoir accès aux applications de streaming vidéo (Netflix, Prime Video…) ou musical (Spotify, par exemple).

L’autre avantage des Chromebook, c’est que leur OS demande peu de ressources pour fonctionner rapidement. Ainsi, si le modèle de Lenovo n’embarque qu’un MediaTek MT8183 (cadencé à 2 GHz) épaulé par 4 Go de RAM, soit une configuration peu puissante, cet ordinateur sera tout de même capable de démarrer rapidement et de lancer tous types de tâches liées à la bureautique sans accroc et avec une bonne réactivité. Bref, ce Chromebook sera tout à fait adapté aux étudiants ou aux travailleurs qui n’ont pas besoin d’une énorme puissance au quotidien.

