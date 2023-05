Pour travailler confortablement, cet écran PC Lenovo de 32 pouces (QHD, 75 Hz) est à -33 %

Trouver un écran PC qui nous convienne peut être compliqué vu la multitude de références sur le marché, mais, s'il s'agit d'un écran bureautique, vous pouvez vous permettre de faire l'impasse sur certaines caractéristiques comme le taux de rafraîchissement. Si vous souhaitez rafraîchir votre setup avec un grand écran, ce moniteur Lenovo de 32 pouces devrait vous convenir, d'autant que son prix passe de 299 euros à 199,90 euros chez Rue du Commerce.

Avec un écran PC de 32 pouces, vos journées de travail ou vos soirées de streaming seront confortables grâce à cette définition QHD qui lui sied parfaitement. Le Lenovo D32q-20 est un écran PC conçu pour la bureautique, ce qui ne vous empêche pas de l’utiliser pour jouer de temps en temps, mais ce qu’il faut surtout retenir est qu’il profite en ce moment d’une ristourne de 100 € chez Rue du Commerce.

Le Lenovo D32q-20 en quelques points

Un écran de 31,5 pouces en définition QHD

Un taux de rafraîchissement de 75 Hz

Compatible avec AMD FreeSync

Au lieu de 299 euros habituellement, le Lenovo D32q-20 est maintenant disponible en promotion à 199,90 euros chez Rue du Commerce.

Un grand écran pour une meilleure vue d’ensemble

Le Lenovo D32q-20 est un écran PC de 31,5 pouces (diagonale de 80 cm) avec des bordures fines pour vous plonger au mieux dans votre contenu. La dalle IPS-LCD est en définition QHD (2560 x 1440 pixels) tandis que la luminosité et le rapport de contraste sont basiques avec 250 cd/m² d’un côté et 1000:1 de l’autre. La priorité est donnée sur la qualité d’affichage et notamment sur les angles de vision pour rendre votre visionnage le plus confortable possible.

La connectique comprend un port HDMI 1.4 et un DisplayPort 1.2 afin de vous connecter à d’autres périphériques. Pour ce qui est de l’ergonomie, rien n’indique si l’écran est réglable en hauteur, inclinable ou pivotable, et ce serait dommage si ce n’était pas le cas. On peut toutefois assurer qu’il est compatible avec la norme VESA qui vous permettra de le fixer à un mur ou à un support d’écran si vous souhaitez gagner de la place sur votre bureau.

Un moniteur pour tous les usages

Avec sa diagonale et sa définition, cet écran PC est confortable pour les utilisations basiques, que ce soit la navigation ou le visionnage de vidéos. Le taux de rafraîchissement de 75 Hz assure également une belle fluidité, mais ce ne sera pas assez pour jouer à des jeux vidéo où aucun temps mort n’est permis comme des FPS ou des MOBA. Le temps de réponse de 4 ms ne répondra pas non plus aux attentes des gamers exigeants, ces derniers préféreront un écran au temps de réponse d’une milliseconde.

Cela ne veut pas pour autant dire que le gaming est totalement proscrit sur le Lenovo D32q-20, la preuve est qu’il est tout de même compatible avec la technologie AMD FreeSync. Cette dernière synchronise la puissance de calcul de votre carte graphique et l’affichage de votre moniteur afin d’avoir le meilleur rendu possible, sans flous, sans saccades, sans déchirures graphiques. À moins de 200 euros, ce moniteur de 32 pouces est sans conteste une bonne affaire.

Pour aller plus loin

Afin de comparer le Lenovo D32q-20 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC pour la bureautique.

