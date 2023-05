Ce purificateur d’air signé Xiaomi coûte 35 % de moins grâce à cette offre

En plus des smartphones, des montres connectées et des trottinettes électriques, Xiaomi s'invite également dans votre maison pour améliorer votre quotidien avec des articles ménagers comme ce purificateur d'air connecté. En ce moment, le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite peut assainir l'air de votre maison pour moins cher grâce à une promotion faisant passer son prix de 199 euros à 129,99 euros chez AliExpress.

Lorsqu’on habite dans une grande ville, on est plus soucieux de la qualité de notre air, même à l’intérieur de notre foyer. Entre pollution, poussières, pollen, humidité et virus, il y a parfois de quoi s’inquiéter pour nos poumons, d’où la récente dynamique de ce marché depuis la pandémie de Covid-19. Que vous ayez les bronches ou la gorge fragile ou que vous vous inquiétiez de la qualité de l’air sur votre santé à long terme, vous pouvez vous tourner vers ce purificateur d’air connecté de Xiaomi profitant d’une réduction de 70 € chez AliExpress.

Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite en bref

Un purificateur qui filtre 99,97 % des particules fines

Un mode silencieux disponible

Programmable à distance

Au lieu de 199 euros habituellement, le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite est maintenant disponible en promotion à 129,99 euros chez AliExpress.

Un purificateur d’air élégant et efficace

Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite adopte le même design que la plupart des articles ménagers conçus par le constructeur chinois : sobre et épuré. Il n’est pas encombrant et son format rectangulaire qui n’occupe pas plus de surface qu’une feuille A4 lui permettra de trouver facilement une place, ce purificateur d’air est surtout discret grâce à son mode silencieux. D’après le constructeur chinois, le Smart Air Purifier 4 Lite serait efficace sur une surface allant de 25 à 43 m².

Pour ce qui est des performances, cet appareil est capable de retenir jusqu’à 99,97 % des particules fines grâce à son filtre HEPA utilisable pendant un an. Vous pouvez d’ailleurs programmer un rappel de remplacement du filtre sur l’application dédiée. En plus des allergènes et des moisissures provoquées par l’humidité, le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite est capable d’éliminer les odeurs et les fumées de cuisson ou de tabac ainsi que les particules virales.

Connecté et configurable à distance

Ce purificateur d’air est configurable et contrôlable à distance grâce à l’application Xiaomi Mi Home, cette dernière donne accès à plusieurs fonctionnalités, mais également à plusieurs informations. Vous pouvez ainsi avoir un œil sur la qualité de l’air ambiant chez vous grâce à des capteurs de température et d’humidité et des capteurs laser haute précision. Ces informations peuvent être consultées sur votre smartphone comme sur l’écran LED du purificateur, ce dernier indique la qualité de l’air ambiant grâce à une bande de couleur.

Depuis l’application Mi Home, vous pouvez régler les modes de purification selon la superficie de votre pièce et programmer les heures de mise en route et d’extinction de l’appareil. Dans le cas où vous n’avez pas votre smartphone sous la main, sachez que le Smart Air Purifier 4 Lite est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, ce qui vous permet de l’allumer ou de l’éteindre à la voix.

