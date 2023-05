Dyson V15 : le balai aspirateur premium avec sa station murale est 225 € moins cher

Sorti il y a déjà deux ans, le Dyson V15 Detect s'impose encore comme étant le balai aspirateur le plus abouti du marché grâce à un concentré de technologies qui lui permet de nettoyer en profondeur. Lancé à 749 euros, le Dyson V15 Detect est en ce moment disponible à 599 euros grâce à un code promo, et en plus, une station murale d'une valeur de 125 euros est offerte !

Sur le marché des appareils ménagers et plus particulièrement celui des aspirateurs, Dyson est une référence incontournable. Avec son V15 Detect, le constructeur anglais se démarque et prouve être l’un des leaders sur ce segment. Ce balai aspirateur peut notamment compter sur une belle puissance d’aspiration et quelques fonctionnalités bien sympathiques. En ce moment, le Dyson V15 Detect avec sa brosse Motorbar et sa station murale profitent d’une promotion de 225 euros sur le site du constructeur.

Le Dyson V15 Detect en quelques points

Des performances excellentes

Une puissance modulable qui s’adapte automatiquement à vos sols

Une autonomie de 60 minutes

Lancé à 874 euros, le Dyson V15 Detect accompagné de sa station murale est maintenant disponible en promotion à 599 euros en boutique officielle grâce au code promo PRINTEMPS-100.

Un balai aspirateur puissant et endurant

Avec le V15 Detect, Dyson se montre à la hauteur de sa réputation, notamment sur ce qui concerne les performances. Ce balai-aspirateur est bourré de technologies lui permettant de nettoyer en profondeur n’importe quel type de sol, à commencer par un moteur Hyperdymium qui assure une puissance d’aspiration de 240 AW. Vos parquets comme vos moquettes referont peau neuve, d’autant plus qu’il n’y a aucune perte d’aspiration grâce à la technologie Root Cyclone qui génère la force centrifuge de 14 cyclones à spirale.

Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur annonce 60 minutes en puissance intermédiaire, le mode Éco dure un peu plus longtemps et le mode Boost viderait la batterie en une dizaine de minutes. Si c’est trop juste pour vous, sachez que la batterie du Dyson V15 est amovible et que vous pouvez donc la changer en cours de nettoyage avec une seconde batterie vendue en option. La recharge durerait 4h30 selon Dyson, sachez également que la station murale n’est pas obligatoire pour refaire le plein de la batterie, le chargeur suffit.

Le plein de fonctionnalités et d’accessoires

Le Dyson V15 Detect embarque tout un tas de fonctionnalités qui en font un vrai balai aspirateur haut de gamme. Vous pouvez tout d’abord compter sur un mode Auto qui ajuste tout seul la puissance de l’aspirateur selon vos types de sols grâce à un capteur piézoélectrique, ce mode ne fonctionne cependant qu’avec les brosses motorisées. Vous pouvez aussi compter sur une filtration qui capture même les particules fines pour rejeter un air sain, c’est comme si le V15 Detect embarquait un véritable purificateur d’air.

Pour ce qui est des accessoires, le Dyson V15 est fourni avec plusieurs types de brosses, d’abord la brosse Digital Motorbar, une brosse motorisée qui adapte la puissance de l’aspirateur en fonction de vos types de sols et qui est capable de démêler les poils d’animaux et les cheveux. Vous avez aussi une brosse deux-en-un ainsi qu’un long suceur pour nettoyer dans les zones étroites. Quant à la fameuse brosse équipée d’un laser détecteur de particules, elle n’est pas fournie dans ce package mais peut être tout de même achetée en option.

Afin de comparer le Dyson V15 Detect avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs robots-aspirateurs du moment.

