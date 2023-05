Ce robot aspirateur Xiaomi en promotion à seulement 135 € est la belle affaire du jour

Le robot aspirateur Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential propose, comme son nom l'indique, tout juste l'essentiel pour des sols vidés de leurs poussières et autres saletés. Son autre atout, c'est évidemment son prix, qui passe de 205 euros à 134 euros sur Rakuten.

Les robots aspirateurs nous permettent de se décharger de l’une des corvées les plus embêtantes du quotidien : l’aspiration des poussières et saletés sur nos sols. Mais, bien souvent, les références vraiment efficaces sont proposées à des prix vraiment élevés. Heureusement, certaines marques appliquent des tarifs bien plus accessibles, comme Xiaomi avec son Mi Robot Vacuum-Mop Essential. Même si quelques concessions ont été faites sur sa fiche technique, ce modèle possède un très bon rapport qualité-prix. C’est d’autant plus le cas actuellement grâce à une réduction de plus de 70 euros.

Les points essentiels du Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Une conception mince

Aspire et nettoie avec sa serpillère

Une navigation intelligente

Initialement affiché à 205 euros, puis réduit à 149 euros, le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential est désormais proposé à 134 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15.

Une conception pratique pour se faufiler partout

Contrairement à d’autres références bien plus massives, le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential a l’avantage de disposer d’une conception plus mince que ses concurrents, ce qui lui permet de se faufiler sous certains meubles pas trop bas ou dans des espaces plus étroits. Pour naviguer efficacement chez vous, d’ailleurs, le robot aspirateur dispose d’un gyroscope qui lui permettra de se repérer dans votre domicile et d’aspirer vos sols de façon organisée, et non aléatoire.

Sur l’application Mi Home de la marque, un plan de votre maison sera également accessible pour ensuite prévoir des itinéraires de nettoyage. Vous pourrez même piloter la machine à distance, pour programmer un passage sur vos sols en votre absence.

Une puissance d’aspiration suffisante

Avec sa puissance d’aspiration de 2 200 Pa, le Mi Robot Vacuum-Mop Essential ne fera qu’une bouchée des saletés et poussières qui jonchent vos sols, et ce, de manière vraiment efficace sans avoir besoin d’enchaîner plusieurs passages sur le même espace. Seul petit bémol de son action : il peut parfois être plutôt bruyant en fonctionnement. De plus, pour assurer un nettoyage vraiment complet, le robot est non seulement muni d’une brosse principale et de deux brosses latérales, mais il est également équipé d’une serpillière et d’un réservoir à eau pour s’occuper de toutes les taches légères qui resteraient sur vos sols. Notez par ailleurs que les brosses ont été conçues pour minimiser le risque de rayures sur tous les types de surface.

Enfin, côté autonomie, la marque promet 90 minutes d’aspiration sur une seule charge. Une fois la batterie épuisée, le robot pourra retourner automatiquement à sa base de chargement. Sachez aussi que ce modèle est compatible avec Google Assistant et Alexa pour toutes vos requêtes vocales en lien avec le ménage.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la solution de Xiaomi, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots du moment.

