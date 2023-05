Cette mini batterie externe qui se greffe à votre smartphone n’est qu’à 15 € en promotion

La mini batterie externe Axneb promet une charge rapide pour deux appareils simultanément. Un objet très compact qui peut vite devenir indispensable, et qui devient encore plus recommandable grâce à sa réduction de 30 % sur Amazon. Le site propose cette petite batterie à 14,38 euros au lieu de 23,95 euros.

Pour contrer l’endurance un peu faible de son smartphone, miser sur une batterie externe efficace reste la meilleure solution. Et si celle-ci adopte un format très compact, qui permet de la transporter facilement au quotidien, c’est encore plus appréciable. C’est notamment le cas de la mini batterie externe Axneb, qui se clipse au connecteur d’un smartphone, et qui n’est pas plus grand qu’un tube de rouge à lèvres. Ce petit objet a bien d’autres atouts, à commencer par son prix, qui ne dépasse pas les 15 euros.

Les points forts de la mini batterie externe Axneb

Un format ultra-compact

Une capacité de 5 200 mAh

Capable de recharger deux appareils en même temps

Initialement affichée à 23,95 euros, la mini batterie externe Axneb est désormais proposée à 14,38 euros sur Amazon grâce au coupon de 30 %, à cocher avant de glisser l’article dans le panier.

Un format pratique pour ne jamais être à court de batterie

De nombreuses batteries externes adoptent un format rectangulaire plutôt massif, ce qui nous empêche de continuer à utiliser notre smartphone lorsqu’il charge. Ce ne sera pas le cas avec la mini batterie externe Axneb présentée ici : celle-ci se présente sous la forme d’un petit appareil de 100 grammes qui se clipse directement, sans câble, à un smartphone grâce à son connecteur USB-C. Grâce à sa largeur de 36 mm et sa longueur de 78 mm, il peut tout à fait tenir dans une main ou dans une poche, et permet d’utiliser son smartphone même branché.

D’ailleurs, grâce à son connecteur et sa sortie USB-C, la batterie pourra tout à fait recharger deux appareils en même temps. Évidemment, la puissance de charge pourrait considérablement baisser dans ce cas. On préférera donc recharger un appareil à la fois. Vous pourrez également recharger votre appareil tout en rechargeant la batterie elle-même, ce qui peut faire gagner un temps précieux.

Une recharge rapide pour vos smartphones Android

La mini batterie externe Axneb est compatible avec les smartphones et appareils Android équipés d’un port USB-C. Samsung Galaxy, Huawei, OnePlus et autres LG pourront tout à fait regagner de la batterie avec le modèle Axneb. En revanche, ce dernier ne pourra pas se clipser sur les appareils Apple disposant d’un port Lightning.

Pour regonfler la batterie de nos appareils, on pourra compter sur une puissance de charge de 5 200 mAh. De plus, la charge rapide Power Delivery de 15 W permettrait par exemple à un Samsung S21 de passer de 20 % à 60 % de batterie en une demi-heure, selon la marque.

