Ce mini vidéoprojecteur Full HD offre une expérience cinéma pour 139 € seulement

Pour faire des soirées cinéma à la maison seul, entre amis ou en famille, le Wanbo T2R Max peut être la bonne solution économique. Il est compact, diffuse les images en FHD jusqu'à 120 pouces et devient encore moins cher aujourd'hui étant proposé à seulement 139 euros.

Le meilleur moyen de reproduire une expérience cinéma chez soi reste un vidéoprojecteur. Si certains sont assez imposants et surtout coûteux, ils existent des picoprojecteurs, c’est-à-dire des vidéoprojecteurs petit format, qui font très bien l’affaire. Le Wanbo T2R Max en est le parfait exemple, et se négocie actuellement à un bon prix pour les prestations qu’il propose.

Quelques mots sur le Wanbo T2R Max

Un vidéoprojecteur au format compact

Avec une définition Full HD, jusqu’à 120 pouces

Compatible HDR10

Affiché à un prix barré de 350 euros, mais d’habitude plus vendu aux alentours de 200 euros, le vidéoprojecteur Wanbo T2R Max est aujourd’hui disponible en promotion à 139,99 euros sur le site Tomtop.

Petit et pratique

Malgré son appellation « Max », le vidéoprojecteur Wando T2R Max mise sur un format mini. Ces petites dimensions (110 × 135 × 165 mm) permettent ainsi de le poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque. Avec moins d’un kilo sur la balance, il est possible de le déplacer facilement d’une pièce à l’autre, ou même l’emmener chez un proche. Quant à son design, le vidéoprojecteur opte pour un aspect minimaliste avec son revêtement blanc et reste discret.

Efficace pour son prix

Pour regarder vos films ou vos series, le T2R Max réussi à restituer une image en Full HD (1920 × 1080) et dispose d’une ampoule LED de 350 ANSI, contre 200 auparavant. Il est vrai que ça reste faible, mais dans une pièce sombre cela fera l’affaire. Et l’avantage, c’est qu’il est compatible HDR10 et peut projeter une image jusqu’à 120 pouces, mais pour cela, prévoyez tout de même un recul de 2 à 3 mètres pour obtenir une image grand format.

Pour son prix, les performances qu’il offre son satisfaisante et reste correctes pour une session cinéma à la maison. La ventilation se laisse entendre, mais une fois le film lancé, ça ne s’entend plus. D’ailleurs, pour l’audio, on trouve deux haut-parleurs de 3W qui seront assez limités pour obtenir un bon son lors de vos sessions cinéma. Pour combler cela, vous pourrez brancher une enceinte ou une barre de son via la connectique Jack 3.5 mm ou sans-fil via le Bluetooth.

Enfin, si Android TV est installé, il s’agit d’une ancienne version pas très optimisée ni d’actualité. C’est pourquoi nous vous recommandons plutôt d’y brancher une clé HDMI pour profiter pleinement d’une expérience utilisateur fluide et intuitive. Pour la connectique du vidéoprojecteur, on a un port HDMI, un port USB et une prise casque.

