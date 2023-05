Dreame W10 : ce robot-aspirateur haut de gamme est quasiment à moitié prix

Passer l'aspirateur est une corvée pour laquelle il faut dégager du temps, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Pour remédier à cela, un robot aspirateur comme le Dreame W10 est une solution efficace, ce modèle haut de gamme est notamment capable de laver les sols avec ses serpillères rotatives et de se vider tout seul dans sa station de recharge. De plus, il est en ce moment proposé à 599 euros au lieu de 1099 euros chez Électro Dépôt.

Depuis quelques années, plusieurs constructeurs ont su s’imposer sur le marché des robots aspirateurs comme Roborock, iRobot ou dernièrement Dreame, une filiale de Xiaomi. Si, au départ, ces appareils étaient plus bruyants que performants, ils ont su innover et pas seulement au niveau de la puissance d’aspiration, certains proposent plus de fonctionnalités comme le lavage des sols ou la vidange automatique du réservoir, comme ce Dreame W10 qui profite d’une réduction de 500 euros chez Électro Dépôt.

Le Dreame W10 en bref

Une bonne puissance d’aspiration et des serpillères rotatives.

Une station de vidage automatique.

Une bonne autonomie.

Au lieu de 1099 euros habituellement, le Dreame W10 est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez Électro Dépôt.

Performant en aspiration et en navigation

Alors que la majorité des robots aspirateurs du marché arborent une forme ronde, le Dreame W10 présente un côté plus écrasé qui lui donne une forme de D. Ce n’est pas un choix esthétique, mais plutôt ergonomique, ainsi, le Dreame W10 peut aspirer et nettoyer plus facilement le long d’une façade et accéder à des recoins inaccessibles pour les robots aspirateurs de la concurrence. Pour la navigation, il utilise un capteur LiDAR qui établit une carte de votre intérieur que vous pouvez éditer sur l’application dédiée en même temps que programmer des sessions de nettoyage.

Le Dreame W10 est efficace sur tous les types de sols, autant sur les tapis que les parquets, avec sa puissance d’aspiration de 4000 Pa. En plus de vous débarrasser de la saleté, ce robot aspirateur effectue un nettoyage en profondeur à l’aide de serpillères rotatives afin de redonner du lustre à votre sol. Il gère également le débit d’eau en reconnaissant la surface sur laquelle il roule, notamment afin que vous ne vous retrouviez pas avec votre moquette ou votre tapis imbibé comme une éponge.

Quelques atouts à prendre en compte

Ce robot-aspirateur est un modèle endurant ; en atteste sa batterie de 6400 mAh qui lui permet de nettoyer une surface allant jusqu’à 300 m² en une seule charge, soit une autonomie de deux heures. Comme la plupart des robots aspirateurs haut de gamme, le Dreame W10 peut s’intégrer à un écosystème connecté, Alexa en l’occurrence, et peut donc être contrôlé à la voix.

Une fois le nettoyage effectué ou la batterie sur le point d’être épuisée (dans ce cas-ci, il reprendra son nettoyage là où il s’était arrêté après avoir refait le plein), le Dreame W10 retourne tout seul à sa station de recharge qui a elle aussi son lot de fonctionnalités. Tout d’abord, une vidange automatique de son réservoir d’eau usée et un remplissage, lui aussi automatique, du bac d’eau propre. Les serpillères sont également nettoyées et séchées après chaque utilisation afin d’éviter la formation de moisissures.

Pour aller plus loin

Afin de comparer le Dreame W10 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs robots aspirateurs du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.