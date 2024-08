L’affaire du jour, c’est ce chargeur sans fil Samsung 15W qui coûte à peine 7 €

Si vous recherchez un chargeur à induction pour vos appareils compatibles, mais que vous ne souhaitez pas y mettre plus d’argent que nécessaire, le Samsung Pad est sans doute celui qu’il vous faut : il revient à 6,70 € seulement chez Boulanger.

Pratique et rapide, le chargeur à induction Samsung Pad 15W permet de recharger votre smartphone facilement s’il est compatible avec la charge sans fil. Si vous êtes intéressés, en ce moment, il est possible de l’obtenir pour moins de 7 euros grâce à cette offre Boulanger.

C’est quoi le Pad à induction de Samsung ?

Un joli socle discret et compact

Compatible charge Qi + puissance de 15W

Indicateur de chargement en LED

D’abord à 39,90 euros, puis remisé à 26,79 euros, le Samsung Pad Induction 15W tombe à 6,70 euros seulement sur le site Boulanger, grâce à une ODR de 20 euros.

Un socle pratique et optimisé pour les produits Samsung

Le Samsung Pad 15W est un chargeur sans fil certifié Qi qui va servir à recharger tous les appareils profitant de cette technologie. Ici, le chargeur est capable de délivrer une puissance jusqu’à 15W, mais celle-ci peut être atteinte uniquement par les produits de la marque coréenne. Il sera possible de l’utiliser avec vos appareils Apple compatibles avec la fonction de charge sans fil, mais avec charge rapide qui passe de 15W à 7,5W.

Pour ce faire, le socle intègre un système de refroidissement intégré avec un ventilateur, ce qui est aussi très pratique pour ne pas surchauffer votre téléphone d’ores et déjà sollicité. Notez d’ailleurs que le chargeur est vendu seul. Pour qu’il soit utilisé dans les meilleures conditions, il vous faut un adaptateur secteur 25 W et un câble USB-C vers USB-C.

Un design passe-partout

Loin d’être le plus puissant, le constructeur a souhaité apporter une attention particulière au design de son socle. Le Samsung Pad 15 W opte pour des petites dimensions pour se fondre dans le décor. Il n’aura pas de mal à trouver sa place aussi bien dans votre bureau que sur une table de nuit. D’ailleurs, si vous le disposez sur une table de chevet, les témoins lumineux indiquant le niveau de charge seront tamisés à la nuit tombée afin de ne pas perturber le sommeil. Pratique.

Et grâce à sa surface plate, il peut accueillir une grande variété d’appareils compatibles avec la charge sans fil : smartphones, boîtiers d’écouteurs, etc. Et ce, sans avoir besoin d’enlever leur coque ou étui de protection. Ils ne devront toutefois pas dépasser les 5 mm d’épaisseur.

