Ce balai aspirateur signé Dreame est encore plus abordable grâce à un code promo

Pour les petits budgets à la recherche d’un balai aspirateur, ceux de Dreame sont efficaces et surtout abordables ! Aujourd’hui, le modèle T20 revient à 201 euros contre 309 euros au départ.

Dyson a beau être la référence dans le domaine des balais aspirateurs, en faire l’acquisition n’est pas à la portée de toutes les bourses. Heureusement, certaines marques, comme Dreame, viennent proposer de bonnes alternatives. Son modèle T20, au format stick, est à la fois polyvalent et puissant, avec un tarif abordable. Il l’est davantage grâce à cette remise de plus de 100 euros.

Les points forts du Dreame T20

Un balai aspirateur léger et maniable

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie confortable

Vendu à 309,99 euros sur le site officiel, le balai aspirateur Dreame T20 est actuellement en promotion à 201,74 euros chez AliExpress, en appliquant un coupon vendeur et le code FR25.

Un balai aspirateur polyvalent

Dites adieu aux galères rencontrées avec votre aspirateur « traineau », ici le Dreame T20 simplifie les choses grâce à l’absence de fil et de sac. Il assure plus de liberté et mise sur sa légèreté pour être trimballé d’une pièce ou d’un étage à l’autre.

Il est aussi possible de le transformer en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures des sièges avant ou entre les coussins de votre canapé. Quant au bruit, il est réduit pour éviter les nuisances sonores que peut engendrer un aspirateur.

Qui s’adapte aux sols pour un nettoyage plus efficace

Au vu de son tarif, le Dreame T20 se montre plutôt efficace. Son moteur est capable d’effectuer 125 000 tours par minute. Il assure une puissance d’aspiration totale de 150 AW et 25 000 Pa, ce qui est suffisant pour tous les sols, tapis et autres moquettes. D’ailleurs, en utilisant le mode d’aspiration automatique, le balai aspirateur est capable de moduler sa puissance afin de s’adapter à la surface à nettoyer grâce à un capteur placé dans la brosse principale. Le Dreame T20 peut ainsi délivrer plus de puissance pour les tapis épais et, au contraire, s’économiser pour les surfaces plus simples à nettoyer comme les sols durs.

Le balai aspirateur s’équipe même d’un système de filtration assurant une efficacité de 99,5 % pour séparer la poussière et de l’air. De quoi être sûrs que les poussières aspirées ne sont pas rejetées dans votre intérieur, mais bien emprisonnées dans le bac d’une capacité de 0,6 litre. Quant à l’autonomie, la firme chinoise promet 70 minutes d’utilisation, avec le mode standard. Cela dépendra du mode choisi, il en existe trois. Ils peuvent être directement modifiés depuis l’écran LCD, intégré sur l’avant du balai.

