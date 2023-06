Le Xiaomi 13 Ultra est très cher, mais le Xiaomi 13 coûte 3 fois moins aujourd’hui

Le Xiaomi 13 Ultra est officiellement disponible depuis hier, le 12 juin, en France, et on peut dire que l'addition est salée : 1 500 euros le smartphone ! Il s'agit du modèle le plus cher lancé par le constructeur chinois à ce jour, mais surtout de son fleuron technologique à l'image du S23 Ultra de Samsung. Si c'est trop pour vos finances, sachez que le Xiaomi 13 casse son prix qui passe de 999,90 euros à 619 euros chez AliExpress.

Depuis mars, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro sont disponibles en France tandis que le Xiaomi 13 Ultra n’est arrivé que le 12 juin. Plusieurs caractéristiques ont été revues à la hausse par rapport au modèle de base dont une recharge plus rapide et un appareil photo qui s’annonce comme étant le meilleur du marché. On retrouve en revanche le même processeur, le Snapdragon 8 Gen 2. Durant les promos d’été d’AliExpress, le Xiaomi 13 doté de 12 Go de RAM profite d’une ristourne d’environ 380 euros.

Le Xiaomi 13 en bref

Une dalle OLED rafraîchie à 120 Hz

Les performances hallucinantes du SoC Snapdragon

La charge rapide de 67 W

Habituellement à 999,90 euros dans sa version 8 Go de RAM, le Xiaomi 13 est maintenant disponible en promotion à 619 euros chez AliExpress dans sa version 12 Go de RAM. Notez qu’il s’agit d’une version globale où la langue française est disponible.

Un air de déjà-vu avec Apple

Ce n’est pas pour rien si Xiaomi est surnommée de façon narquoise le « Apple chinois », les similitudes avec la firme de Cupertino se retrouvent jusque dans le design de ses derniers smartphones. Le constructeur chinois s’est toujours défendu de plagiat et parvient même à se justifier en affirmant que les bordures d’écran de son Xiaomi 13 sont plus fines que celles de l’iPhone 14. On retrouve tout de même les tranches plates et les angles arrondis, on a aussi un poids de 189 grammes qui facilite la prise en main.

Du côté de l’écran de 6,36 pouces, nous avons une dalle OLED en définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. L’alliance du rapport de contraste infini et de la fluidité ne peut que conférer une navigation et un visionnage agréables, d’autant plus que la luminosité peut atteindre un pic de 1900 cd/m². Le module photo conçu avec Leica se dote d’un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation mécanique, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x3 de 10 Mpx.

Snapdragon 8 Gen 2 aux commandes !

Pour son dernier smartphone premium, Xiaomi met la barre haute au niveau des performances avec la Snapdragon 8 Gen 2, actuellement le meilleur processeur pour smartphone avec l’A16 Bionic d’Apple. Il est ici associé à 12 Go de RAM. Que ce soit pour le multitâche ou le gaming exigeant, le Xiaomi 13 exécutera tout ce que vous lui demanderez avec une facilité déconcertante. En plus de ses performances brutes, ce smartphone excelle dans sa gestion thermique et son efficience énergétique.

En parlant d’efficience énergétique, concluons sur son autonomie. Le Xiaomi 13 se dote d’une batterie de 4500 mAh qui suffit pour tenir la journée, si votre utilisation est plus intensive, il se peut que vous ayez à le recharger avant d’aller vous coucher. C’est justement la recharge rapide qui nous intéresse ici, domaine dans lequel excelle Xiaomi. Elle s’élève à 67 W et permet de récupérer 100 % de la batterie en moins de 40 minutes selon le constructeur chinois.

Afin de comparer le Xiaomi 13 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment.

