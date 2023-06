Lenovo LOQ i3 : ce laptop gaming (RTX 4050, i5 13e gen) casse son prix, mais pas ses FPS

Les PC portables dotés d'une carte graphique RTX 4000 sont présents sur le marché depuis quelques mois maintenant et si les références ultra haut de gamme atteignent des prix stratosphériques, d'autres sont plus accessibles pour le grand public. C'est le cas de ce Lenovo LOQ i3 doté d'un Core i5 de la 13e génération et d'une RTX 4050 disponible à 899 euros au lieu 1199 euros en boutique officielle.

Dans la famille Lenovo, on a tous en tête la gamme Legion lorsqu’il s’agit des PC portables gaming, mais on connaît moins la gamme LOQ, présentée par le constructeur chinois comme étant le nec plus ultra de ses machines gaming alors qu’il s’agit plutôt de sa gamme low-cost. Nous avons par exemple ce LOQ i3 15 équipé d’un processeur Intel Core de la 13e génération et d’une des dernières cartes graphiques de Nvidia qui profite actuellement d’une ristourne de 300 euros en boutique officielle.

Le Lenovo LOQ 3i 15 en quelques points

Une RTX 4050 et un Core i5 13e génération

Un écran en Full HD rafraîchi à 144 Hz

Un châssis robuste à la connectique généreuse

Au lieu de 1199 euros habituellement, le Lenovo LOQ 3i 15 est maintenant disponible en promotion à 899 euros en boutique officielle.

Une version low-cost de la gamme Legion

Il n’y a que peu de différences entre un Lenovo Legion et un Lenovo LOQ, si ce n’est le prix. Les Lenovo LOQ sont proposés à un prix plus contenu, ce qui fait que leurs composants ne sont pas les plus performants même si on retrouve d’excellentes références. D’autre part, le design des Lenovo LOQ est plus mastoc, ce n’est de toute manière pas le genre de machine conçue pour une utilisation nomade. On retient surtout que le LOQ 3i 15 a été conçu en respectant des normes militaires américaines pour assurer une robustesse à toute épreuve.

Pour l’écran de 15,6 pouces, on a ce qui se fait partout ailleurs : une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Il s’agit de la technologie d’affichage la plus prisée par les gamers, car elle propose les angles de vision les plus ouverts ainsi qu’une excellente restitution colorimétrique. De plus, le taux de rafraîchissement s’élève ici à 144 Hz, ce qui permet de jouer dans des conditions optimales aux jeux les plus nerveux comme des FPS ou des MOBA. On regrette seulement qu’on ait ici un panneau étroit.

Le plein de composants haut de gamme

Les composants du Lenovo LOQ 3i 15 ne versent pas dans l’ultra haut de gamme, mais ce sont parmi les composants les plus récents du marché. On a tout d’abord une carte graphique RTX 4050, un modèle dernière génération et grand public. Ses performances sont comparables à celles d’une RTX 3060, ce qui veut dire qu’elle est tout à fait adaptée pour lancer les derniers titres AAA en 1080p, voire en QHD. Elle aura cependant plus de mal à assurer un gameplay fluide avec le ray-tracing activé.

Pour ce qui est du processeur, nous avons ici un Intel Core i5-13420H doté de 8 cœurs et de 12 threads et cadencé jusqu’à 4,6 GHz, il est épaulé par 16 Go de RAM DDR5. Que ce soit pour le multitâche ou pour faire du montage photo ou vidéo, ce laptop est capable de faire le travail sans ralentissements. Vous avez également un espace de stockage de 512 Go grâce à un SSD M.2 qui réduit considérablement les temps de chargement et vous donne assez de place pour vous constituer une belle ludothèque.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

