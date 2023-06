Cet écran PC Samsung moins cher de 100 € est le bon deal pour les télétravailleurs

Un bon écran PC n'est pas nécessairement taillé pour le gaming, certains d'entre vous en ont besoin seulement dans un cadre professionnel et le taux de rafraîchissement n'a pas besoin d'atteindre des sommets pour cela. En atteste ce moniteur Samsung de 24 pouces, dont le prix passe de 249 euros à 149 euros chez Ubaldi.

Avec sa définition en QHD, sa bonne ergonomie et la prise en charge du HDR10, le Samsung S24A60PUCU a de beaux arguments à faire valoir, surtout pour les personnes cherchant un moniteur dans un cadre professionnel uniquement. Que ce soit pour du traitement de texte, du visionnage de vidéos ou du montage photo, il saura s’adapter à pas mal de situations. En ce moment, cet écran PC profite d’une ristourne de 100 euros chez Ubaldi, en partie grâce à cette offre de remboursement.

La Samsung S24A60PUCU en quelques points

Un écran de 24 pouces en définition QHD

La prise en charge du format HDR10

Compatibilité avec AMD FreeSync

Une bonne ergonomie

Au lieu de 249 euros habituellement, le Samsung S24A60PUCU est maintenant disponible en promotion à 149 euros chez Ubaldi grâce à une réduction de 50 euros et à cette offre de remboursement de 50 euros.

Une qualité d’image agréable

Le Samsung S24A60PUCU est doté d’une dalle IPS-LCD de 24 pouces qui met l’accent sur les angles de vision et confère une bonne colorimétrie. Ce moniteur aux bordures ultra-fines peut également se targuer d’une définition en QHD (2560 x 1440 pixels), ce qui n’est pas commun sur un écran de 24 pouces qui se contente en général d’une définition en Full HD (1920 x 1080 pixels).

Il n’y a pas à dire, l’écran est vraiment agréable à regarder. D’autant plus que le Samsung S24A60PUCU prend en charge le format HDR10, une technologie qui étend la plage de luminosité du moniteur pour donner un rendu d’images plus contrasté, détaillé et dynamique. Pour la connectique, vous trouverez un port HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, trois ports USB-A et un port USB-C. Enfin, cet écran est réglable en hauteur, pivotable jusqu’à 90°, orientable et inclinable pour s’adapter au mieux à votre position.

Un moniteur taillé plus pour la bureautique que le gaming

Ce moniteur de Samsung n’est pas spécialement adapté pour le gaming et encore moins à des jeux nerveux comme les FPS et les MOBA, en atteste son taux de rafraîchissement qui ne va pas au-delà des 75 Hz. On est loin des 144 Hz ou des 165 Hz privilégiés pour jouer dans des conditions optimales. Son temps de réponse n’est également pas le plus rapide du marché avec 5 ms, sachant que la valeur de référence que recherchent les gamers est de 1 ms.

Pourtant, le Samsung S24A60PUCU se permet quelques touches gaming, à commencer par la compatibilité avec AMD FreeSync. Cette technologie permet de synchroniser la puissance de calcul d’une carte graphique avec la fréquence d’images de l’écran pour éliminer les effets de flou, de saccades et de déchirures lors d’une partie. Ce moniteur est même doté d’un mode Jeu censé optimiser les couleurs et les contrastes. Donc, pour jouer à un jeu qui ne soit pas AAA, pourquoi pas…

Afin de comparer le Samsung S24A60PUCU avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC pour la bureautique.

