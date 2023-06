La version 2 To du SSD parfait pour la PS5 n’a jamais été aussi bon marché

Si vous avez une PS5, il viendra un moment où il vous faudra augmenter l'espace de stockage, celui-ci étant un peu faible au regard des récents jeux qui sont de plus en plus lourds. Pour cela, vous pouvez installer un deuxième SSD et le Samsung 980 Pro est l'une des meilleures références adaptées à la console de Sony. Actuellement, sa version de 2 To est à son prix le plus bas : seulement 120,99 euros.

Avec la pénurie de PS5 derrière nous, beaucoup d’entre vous ont sauté le pas et se sont offerts la dernière console de Sony qui fait tout de même face à un bémol, et pas des moindres : un espace de stockage de seulement 667 Go. Par comparaison, celui de la Xbox Series X est de 1 To. Pour y remédier, vous pouvez ajouter un deuxième SSD à votre PS5 et plus le stockage est important, mieux c’est. Cette promotion sur le Samsung 980 Pro de 2 To tombe donc à point nommé puisqu’il n’a jamais été aussi abordable qu’aujourd’hui.

Le Samsung 980 Pro en quelques points

D’excellentes performances s’élevant jusqu’à 7000 Mo/s en lecture

Une énorme capacité de stockage de 2 To

Parfaitement compatible avec la PS5

Au lieu d’un prix conseillé de 319 euros, le Samsung 980 Pro de 2 To est maintenant disponible en promotion à 120,99 euros chez Boulanger.

Cette version étant dépourvue d’un dissipateur thermique, nous vous en proposons un modèle compatible à 12,99 euros chez Amazon.

Des performances de haute volée

Avec ses excellentes performances et sa compatibilité avec la PS5, le Samsung 980 Pro est depuis un moment l’une des meilleures références pour augmenter l’espace de stockage de la console de Sony. Avec 2 To, vous pourrez installer environ une quarantaine de jeux et c’est salutaire quand on sait que de plus en plus de titres pèsent plus de 100 Go. Y a qu’à voir le récent Star Wars Jedi Survivor qui prend entre 140 Go et 150 Go.

En plus d’être doté d’un grand espace de stockage, le Samsung 980 Pro est doté de performances qui réduisent considérablement les temps de chargement lors de vos parties. Grâce à son interface PCIe 4.0, ses débits s’élèvent à 7000 Mo/s en vitesse de lecture et à 5000 Mo/s en vitesse d’écriture. Sachant que Sony recommande une vitesse de lecture d’au moins 5500 Mo/s, c’est largement suffisant.

Un SSD adapté aussi bien à un PC qu’à une PS5

L’une des raisons pour lesquelles le Samsung 980 Pro est parfait pour la PS5 est le fait qu’il peut être équipé d’un dissipateur thermique. Attention ! Il ne faut pas le confondre avec le contrôle thermique intelligent. Cette technologie déjà incluse dans le SSD bride ses performances en cas d’une forte hausse de la température afin de préserver les composants. Quant au dissipateur thermique, il évacue la chaleur sans ralentir les performances du SSD afin que vous puissiez jouer tout le temps dans les meilleures conditions.

Bien entendu, ce SSD est également compatible sur PC et est tout à fait adaptée pour les configurations haut de gamme, vous pourrez alors avoir accès au logiciel compagnon, Samsung Magician, afin de garder un œil sur ses performances. Pour les personnes qui lui destinent un usage sur leur PS5 mais qui craignent l’idée de démonter leur console et de mal faire, nous vous expliquons dans cet article comment réussir pas à pas l’installation.

Afin de comparer le Samsung 980 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PS5.

