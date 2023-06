Le nouveau Honor 90 Lite est déjà à prix réduit grâce à un code promo

Honor a tout récemment commercialisé son dernier smartphone d'entrée de gamme, le Honor 90 Lite, et fête le lancement de ce modèle alliant compromis et surprises avec un code promo et une paire d'écouteurs sans fil offerte. Cette offre de précommande durant jusqu'au 6 juillet vous permet de mettre la main sur le Honor 90 Lite pour 249,90 euros au lieu de 299,90 euros.

Le constructeur chinois a su faire mouche en début d’année avec un excellent Honor Magic5 Pro auquel nous avons attribué la note presque parfaite de 9/10. Avec son nouveau Honor 90 Lite, il pourrait renouveler le tir dans le segment des smartphones d’entrée de gamme, notamment grâce à une fiche technique robuste. Mais en attendant les critiques, qui seront probablement bonnes, vous avez la possibilité de vous offrir le dernier smartphone du marché pour 50 euros moins cher et avec une paire de Honor Earbuds X5 en cadeau.

Le Honor 90 Lite en bref

Un design soigné et tout en finesse

Un SoC MediaTek Dimensity 6020

Un capteur principal de 100 Mpx

Au lieu de 299,90 euros habituellement, le Honor 90 Lite est maintenant disponible en promotion à 249,90 euros en boutique officielle grâce au code promo AFR90L. De plus, une paire de Honor Earbuds X5 est offerte à l’achat.

Un smartphone lite avec un capteur de 100 Mpx !

Venant d’un smartphone à moins de 300 euros, le Honor 90 Lite n’a pas à avoir honte de sa fiche technique malgré quelques compromis çà et là pour tirer son prix vers le bas. Pour commencer, le constructeur chinois a opté pour un design tout en finesse avec une épaisseur de seulement 7,5 mm et un poids de 179 grammes, autant dire que la prise en main sera très agréable. Vous le sentirez à peine dans votre poche. Reste à savoir ce qu’il en sera de la robustesse et s’il sera doté d’une certification IP.

Ce que l’on retient le plus sur ce Honor 90 Lite est son capteur photo principal de 100 Mpx, ce qui n’est pas du tout commun pour un smartphone sur ce positionnement tarifaire. La concurrence se contente en général d’un capteur de 50 Mpx. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 5 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx dont les performances seront probablement anecdotiques, mais vous pourrez au moins photographier vos meilleurs souvenirs d’été en haute définition.

Des compromis là où il le faut

La première inquiétude provient de l’écran. Certes, Honor a conçu ici un écran de 6,7 pouces quasiment sans bordures pour une meilleure immersion. Sauf que nous sommes sur une simple dalle IPS-LCD au lieu d’avoir la technologie AMOLED. Nous avons au moins un taux de rafraîchissement de 90 Hz ainsi qu’une définition en Full HD+ qui rendront la navigation et le visionnage de vidéos agréables. Après tout, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.

La batterie de 4500 mAh laisse aussi quelques questions en suspens : combien de temps durera l’autonomie ? Quid de la recharge qui serait limitée à 35 W ? Et le logiciel ? Nous savons Honor toujours en retard sur les mises à jour d’Android alors faudra-t-il attendre avant que le Honor 90 Lite passe à Android 13 ? Précisons enfin que le Honor 90 Lite embarque un SoC MediaTek Dimensity 6020, est compatible avec la 5G, dispose d’un espace de stockage de 256 Go et de 8 Go de RAM extensibles virtuellement jusqu’à 13 Go.

Afin de comparer le Honor 90 Lite avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

