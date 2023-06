Samsung 870 QVO : 45 €, c’est le prix fou de ce SSD interne avec 1 To de stockage

Pour apporter un boost de performance à votre machine, mieux vaut miser sur un SSD fiable, de qualité et doté d'une bonne capacité de stockage. Ce sera le cas avec le SSD interne Samsung 870 QVO de 1 To, dont le prix passe de 79 euros à 45 euros seulement chez la Fnac.

Même avec la démocratisation des NVMe, les SSD internes classiques offrent toujours de belles performances et sont des solutions incontournables pour gagner en vitesse d’exécution et de transfert. Le prix est d’ailleurs de plus en plus accessible, comme c’est le cas du 870 QVO de Samsung qui chute à moins de 45 euros.

Qu’est-ce que propose le Samsung 870 QVO ?

Des débits allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Une grande quantité de stockage : 1 To

Un SSD interne compatible aussi bien dans votre PC fixe que PC portable

Proposé à 79 euros sur le site de la marque, le SSD interne Samsung 870 QVO avec 1 To de stockage s’affiche à un prix plus bas à la Fnac : 44,99 euros seulement.

Pourquoi choisir ce SSD Interne ?

Le Samsung 870 QVO adopte la taille standard de 2,5 pouces afin de se faufiler aussi bien dans les entrailles d’un PC fixe que portable — sauf les ultrabook. Il est aussi très résistant, et se dote d’une capacité de stockage de 1 To. De quoi profiter de plus de contenus comme des jeux vidéo, des applications et des logiciels. Niveau performance, ce modèle propose une vitesse maximale de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture, soit 10 Mo/s de plus que le 860.

Le constructeur intègre la technologie TurboWrite qui va permettre d’accélérer les vitesses d’écriture, mais aussi de maintenir un niveau de performance élevé à long terme, grâce à une mémoire cache plus importante. Quant à la mémoire V-NAND de 4ᵉ génération, elle apportera un boost d’endurance — lors de transferts de fichiers par exemple — de rapidité et permettra aussi d’économiser de l’énergie.

Plutôt tentez par un SSD NVMe M.2 ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PC compatible en 2023.

