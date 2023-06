Noté 9/10 dans nos colonnes, le drone DJI Air 2S est en réduction à -20 % sur Amazon

DJI est le leader incontesté du marché des drones et le constructeur chinois l'a une nouvelle fois prouvé lors de la sortie de son DJI Air 2S en 2021 qui a littéralement ringardisé le Mavic 2 Pro. Entre une qualité vidéo excellente et sa panoplie de modes de vol, ce drone a vraiment tout pour plaire, d'autant plus qu'il affiche une promotion faisant passer son prix de 999 euros à 799 euros sur Amazon.

Le DJI Air 2S est une évolution du Mavic Air 2, un drone grand public qui nous avait beaucoup plus puisque lui aussi avait récolté la note de 9/10 lors de notre test. Il se présente surtout comme une version miniaturisée et améliorée du Mavic 2 Pro avec 400 grammes en moins et une meilleure qualité vidéo. En ce moment, il est possible de l’acquérir pour 200 euros moins cher grâce à cette promotion.

Ce qu’on adore chez le DJI Air 2S

Un drone compact et léger

Capable de filmer en 5,4K à 30 i/s

Une bonne autonomie

Plusieurs modes de vol automatique

Au lieu de 999 euros habituellement, le DJI Air 2S est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Amazon.

La qualité vidéo, une priorité

Sachez en premier lieu qu’il vous faut suivre la formation en ligne Fox AlphaTango et réussir l’examen théorique avant de pouvoir utiliser ce drone. Même s’il est orienté vers le grand public et beaucoup plus léger que le Mavic 2 Pro (595 grammes contre 907 grammes), cet appareil peut être dangereux une fois lancé à toute vitesse. En plus d’être léger, sa conception pliable le rend plus transportable, en revanche, la radiocommande est plus lourde mais plus confortable à utiliser, surtout avec ses deux batteries de 2600 mAh qui alimentent votre smartphone durant l’utilisation.

La principale nouveauté du DJI Air 2S est sa qualité photo et vidéo, le drone se dote ici d’un nouveau capteur de 1 pouce qu’on retrouve généralement sur les modèles haut de gamme. Le DJI Air 2S est ainsi capable de prendre des clichés de 20 Mpx et de filmer jusqu’en 5,4K (5 472 x 3 078 pixels) et 30 i/s ou en 4K et 60 i/s, il est également capable de filmer en 2,7K et en 1080p. Ce drone n’est pas doté d’un zoom optique mais d’un zoom numérique jusqu’à x8 en 1080p et 30 i/s.

Des modes de vol toujours plus intelligents

Il est important de s’entraîner avec son drone pour réaliser de beaux mouvements et obtenir des images époustouflantes, la plupart sont difficiles à réaliser mais heureusement que le DJI Air 2S dispose de plusieurs modes de vol pour automatiser plusieurs manœuvres. Nous avons les classiques QuickShots, Spotlight 2.0 et Point d’intérêt 3.0 qui se concentrent sur un sujet précis pour de courtes vidéos. Vous avez aussi la nouvelle fonction MasterShots qui planifie automatiquement la trajectoire de vol pour enregistrer une vidéo dont il propose ensuite une sélection de plans.

Malgré toutes ces fonctionnalités, on peut regretter les défauts de l’application DJI Fly pas très adaptée pour une utilisation en France, la localisation est aux fraises et la base de données des zones de vol n’est pas top. Le concurrent Parrot fait mieux sur ce point avec son application FreeFlight. Enfin, le DJI Air 2S utilise les mêmes batteries de vol de 40,42 Wh que le Mavic Air 2 mais l’autonomie théorique de 31 minutes est un peu moins grande à cause du poids légèrement plus élevé et du capteur plus gourmand, mais cela reste un bon score.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le DJI Air 2S.

Afin de comparer le DJI Air 2S avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs drones du moment.

