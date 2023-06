Garmin Vivoactive 4 : les sportifs vont s’arracher cette montre pas chère et pratique

Alliant polyvalence et élégance, la Garmin Vivoactive 4 peut passer d'une montre connectée discrète et sobre a un véritable coach sportif prêt à vous faire suer toutes les gouttes d'eau de votre corps.

Si vous recherchez une montre connectée conçue pour les sportifs, mais qui sait aussi rester sobre et élégante, la Garmin Vivoactive 4 est une excellente option. Capable de suivre plus de 20 sports différents, avec une précision de qualité, vous pourrez suivre de nombreuses activités et être guidé par les conseils de l’application Garmin pour vous dépasser. Et, ça tombe plutôt bien, puisque la montre connectée Garmin Vivoactive 4 est en ce moment 120 euros moins chère.

Les points forts de la Garmin Vivoactive 4

Une application complète

De très bons capteurs cardiofréquencemètre et GPS

Une excellente autonomie

La possibilité de contrôler sa musique

Lancée à 299 euros lors de sa sortie, la montre Garmin Vivoactive 4 est diponible à 179 euros sur le site de Cdiscount.

Un très bon coach sportif

La Garmin Vivoactive 4 se classe dans la gamme des montres connectées polyvalentes. Elle a pour concurrents les montres Fitbit, Samsung ou même encore l’Apple Watch. Elle s’adresse à des utilisateurs qui recherchent une montre offrant toutes les fonctionnalités standard d’une montre connectée, avec un tracking des activités sportives un peu plus poussées qu’un simple bracelet, sans pour autant aller chercher les montres sportives comme les Forerunner, Polar ou Suunto.

La Vivoactive 4 offre en effet la possibilité de pratiquer de nombreuses activités sportives différentes, du running au golf, en passant par des activités de fitness et bien-être comme des programmes de yoga ou des exercices de respirations guidées. Le tout est extrêmement bien présenté dans l’application Garmin Connect, qui permet une analyse des données complète, ainsi qu’une très bonne personnalisation.

Côté technique, la Vivoactive 4 se dote d’un très bon capteur cardiofréquencemètre, et d’un GPS plus que correct. Elle possède également une excellente autonomie de 8 jours. En mode GPS activité, elle tient jusqu’à 18h non-stop, et 6h avec la fonction musique en plus.

Une interface pas toujours facile à dompter

Le seul point noir que l’on viendrait à trouver pour la Garmin Vivoactive 4, c’est son interface. Il faudra un certain temps d’adaptation et pourquoi pas le visionnage de quelques tutoriels en ligne pour vraiment maîtriser tous les aspects de la montre et être à l’aise lors des activités sportives.

Pour une séance de natation par exemple, il ne faudra pas hésiter à faire quelques essais en amont et accepter que les premiers trackings ne soient pas tout à fait corrects, du fait des difficultés à apprivoiser les contrôles. Le profil de natation est en effet très limité, on ne peut par exemple afficher qu’un seul écran de données, avec deux champs maximum. Le comptage des longueurs reste correct.

Dans son ensemble, la montre connectée de Garmin reste toutefois excellente pour bien d’autres activités, notamment les sports en salle ou le golf, surtout pour un prix aussi abordable.

Afin de comparer la Vivoactive 4 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les montres connectées pour le sport.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !