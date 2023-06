Puissant et doté de 3 ports USB-C, ce chargeur 65 W est aussi pas cher grâce à cette offre

Au lieu d'avoir un chargeur pour chacun de vos appareils, ne serait-il pas mieux d'avoir un seul et unique chargeur pour tous vos appareils ? C'est en tout cas ce que propose ce chargeur Ugreen grâce à sa puissance de 65 W, sa compatibilité avec plusieurs appareils et la possibilité de recharger jusqu'à quatre appareils en même temps. En ce moment, ce chargeur est disponible pour 35,62 euros au lieu de 54,80 euros chez Amazon.

Marre que votre nouveau smartphone ne soit pas fourni avec un bloc chargeur ? Cette ligne de conduite est aujourd’hui appliquée par Apple et Samsung, reste à savoir si d’autres constructeurs comptent suivre l’exemple. Si l’investissement supplémentaire dans un chargeur ne fait pas forcément plaisir, certains constructeurs proposent de belles références à un prix contenu, comme ce chargeur Ugreen de 65 W qui profite d’une réduction de 35 %, aujourd’hui seulement.

Le chargeur Ugreen de 65 W en bref

Une puissance de recharge de 65 W

Trois ports USB-C et un port USB-A

Une compatibilité avec de nombreux appareils

Au lieu de 54,80 euros habituellement, le chargeur Ugreen de 65 W est maintenant disponible en promotion à 35,62 euros chez Amazon grâce à un coupon de réduction de 35 % valable jusqu’au 27 juin.

Un chargeur rapide d’une puissance de 65 W

Il a beau être puissant et doté de quatre sports USB, ce chargeur Ugreen parvient à être compact sans perdre de son efficacité. Cette prouesse est rendue possible par la technologie GaN (nitrure de gallium) qui permet de produire des transistors plus petits et capables de transporter plus d’énergie que les anciens transistors en silicium. Ce chargeur intègre également une puce de sécurité pour protéger vos appareils des surchauffes, des surtensions et des surintensités dans un boîtier ignifuge.

Ce chargeur offre une puissance de recharge pouvant s’élever jusqu’à 65 W et prend en charge plusieurs protocoles de charge tels que Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0+/3.0, PPS, FCP et AFC afin de fournir une charge rapide à une diversité d’appareils, allant des smartphones aux laptops et MacBook en passant par les tablettes Android et iOS. Cette puissance de 65 W est disponible sur les deux ports USB-C supérieurs lorsqu’un seul appareil est rechargé, autrement, la puissance est divisée.

Une compatibilité universelle

Avec ses ports USB-C et USB-A ainsi que ses nombreux protocoles de recharge, ce chargeur Ugreen est compatible avec une grande multitude d’appareils. Le constructeur rapporte que vous pouvez recharger les iPhone depuis l’iPhone 8, les Samsung Galaxy depuis le S20, les MacBook Air et les MacBook Pro, les iPad Air, Pro et Mini, les Samsung Galaxy Tab, la Nintendo Switch et même la Steam Deck. Et encore, cette énumération-ci n’est pas exhaustive.

Si vous rechargez quatre appareils en même temps, la puissance de 65 W est redistribuée ainsi : les deux ports USB-C supérieurs délivrent une puissance de 18 W tandis que le port USB-C restant et le port USB-A délivrent une puissance de 15 W. Peu importe le nombre d’appareils que vous branchez, les deux ports USB-C supérieurs seront toujours ceux qui délivrent la plus grosse puissance de recharge.

Afin de comparer le chargeur Ugreen de 65 W avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone.

