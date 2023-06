iPad 9 (2021) : la tablette abordable d’Apple est soldée à un prix inédit

L'iPad 9 de 2021 n'est certes plus tout jeune, il demeure encore aujourd'hui une valeur sûre qui se destine tout particulièrement à celles et ceux qui souhaitent posséder une tablette Apple sans payer le prix fort. D'autant plus que grâce à ces soldes d'été, l'iPad 9 est vendu à 289 euros au lieu de 439 euros sur Rakuten.

Malgré son ancien processeur et son design un peu daté, l’iPad 9, sorti en 2021, est une tablette simple et efficace qui conviendra amplement pour enchaîner des tâches classiques comme la navigation web, la consultation de réseaux sociaux ou le visionnage de vidéos. L’iPad 9 étant la plus abordable des tablettes de la marque à la Pomme, il constitue avant tout une bonne porte d’entrée dans l’écosystème du constructeur pour celles et ceux qui n’ont pas forcément les moyens d’acquérir un iPad Air, par exemple. La bonne nouvelle, c’est que cet iPad est encore moins cher que d’habitude grâce à une promotion de 150 euros durant ces soldes d’été.

Les points essentiels de l’iPad 9 (2021)

Un bel écran Retina de 10,2 pouces

De bonnes performances avec la puce A13 Bionic

Une endurance importante

Habituellement proposé à 439 euros, puis réduit à 319 euros, l’iPad 9 2021 (Wi-Fi, 64 Go) est maintenant affiché à 289 euros chez Rakuten grâce au code promo RAKUTEN30. Vous recevrez également 32 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R. Notez par ailleurs que l’iPad vendu ici est un modèle international, et qu’un adaptateur européen est inclus dans la boîte.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPad 9 2021. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPad 9 (2021) au meilleur prix ?

Un design daté, mais des finitions de qualité

On a aujourd’hui davantage l’habitude de voir des iPad Air et Pro aux fines bordures et au design raffiné. L’iPad 9 tranche avec cette ligne puisque son écran est encadré de bordures plutôt épaisses (qui ont heureusement été réduites sur son successeur, l’iPad 10). Ce petit défaut est toutefois un sacrifice peu difficile à faire, et on se concentrera davantage sur l’écran Retina (LCD, donc) de 10,2 pouces compatible True Tone : concrètement, la dalle est capable de s’adapter à la luminosité ambiante et de moduler la température des couleurs. Notez par ailleurs qu’il sera tout à fait possible d’utiliser l’Apple Pencil (non fourni avec la tablette) avec cet iPad ; un bon point pour les créatifs, même si ces derniers se tourneront davantage vers un iPad Pro, si le budget est là.

Sous l’écran Retina, on retrouvera un le capteur d’empreinte Touch ID niché dans le bouton Home, qui servira donc à déverrouiller l’iPad. Une fonctionnalité qui reste pratique, même si le Touch ID de l’iPad Air M1 est plus intelligemment intégré, puisqu’il se cache sur le bouton d’allumage de l’appareil sur la tranche supérieure.

Une puissance honorable

Côté performances, l’iPad 9 embarque une puce A13 Bionic, que l’on retrouvait déjà dans la gamme d’iPhone 11. Elle n’est évidemment pas la plus récente, ni la plus performante, surtout depuis l’arrivée des puces M1 et M2, mais cela ne l’empêche pas de faire tourner différentes tâches simples de manière fluide et rapide : consultation de réseaux sociaux, navigation sur le web, envoi de mails, visionnage de vidéos… L’iPad 9 saura gérer le tout sans accroc. L’interface iPadOS est de son côté toujours aussi réactive. Rappelons aussi que l’iPad peut aussi faire office de mini console et vous faire profiter d’Apple Arcade si vous connectez une manette en Bluetooth.

Concernant sa partie photo, l’iPad 9 a le mérite d’intégrer une caméra de 12 mégapixels à l’avant, contre 8 mégapixels dans la précédente génération. De quoi assurer une meilleure qualité à vos clichés capturés en mode selfie, mais aussi à vos appels vidéo lorsque vous utilisez Face Time, par exemple. Enfin, pour ce qui est de son autonomie, l’iPad 9 se montre plutôt endurant : avec une utilisation standard et donc peu intensive, la tablette est capable de tenir plusieurs jours avant que la batterie ne tombe à plat. Pour la recharge, qui s’opère avec un câble Lightning vers USB-C, armez-vous de patience, parce qu’elle sera (très) longue : lors de notre test, il nous a fallu 2h45 pour atteindre les 100 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad 9 (2021).

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.