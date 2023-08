Déjà 500 € de moins pour ce VTC électrique premium avec un puissant moteur Bosch

Le vélo tout chemin Decathlon Stilus E-Touring, équipé d'un puissant moteur Bosch, promet de belles performances sur de longues distances. Il a beau être sorti tout récemment, il bénéficie déjà d'une bonne réduction : Decathlon le propose en effet à 2 999 euros au lieu de 3 499 euros.

Si les citadins en quête d’un vélo électrique se tournent vers des références taillées pour le déplacement urbain, donc pas nécessairement ultra-puissantes, les adeptes du cyclotourisme ou des longs déplacements en deux-roues sont davantage tentés par des modèles performants, endurants et capables de supporter plusieurs bagages et sacoches. C’est par exemple le cas du Stilus E-Touring de Decathlon, lancé tout récemment, et qui bénéficie d’ores et déjà d’une réduction de 500 euros.

Les points essentiels du vélo électrique Stilus E-Touring

Un moteur puissant Bosch

Capable de supporter 145 kg

130 km d’autonomie

Initialement proposé à 3 499 euros, le VTC Stilus E-Touring est actuellement disponible à 2 999 euros chez Decathlon. N’oubliez d’ailleurs pas que vous avez droit à des aides de l’État, différentes en fonction de votre géolocalisation sur le territoire national.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Decathlon Stilus E-Touring. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Decathlon Stilus E-Touring au meilleur prix ?

Un VTC robuste…

Le Stilus E-Touring de Decathlon est un vélo doté d’un cadre ouvert, à enjambement bas, soit une configuration parfaite pour enfourcher le vélo et en descendre avec facilité. Autrement, sa carrure globale donne une impression de solidité et de robustesse, ce qui est plutôt rassurant pour un modèle destiné à parcourir de longues distances et à transporter de lourdes charges. En effet, ce Stilus E-Touring accueille plusieurs points de fixations sur les fourches avant et sur le cadre unique ouvert, ce qui devrait ravir les amateurs de bikepacking ou de randonnée. Un porte-bagages arrière est aussi présent pour supporter diverses sacoches. Au total, Decathlon assure que ce VTC peut supporter 145 kg, cycliste inclus.

… Et performant

Pour propulser le tout, le Stilus E-Touring est équipé d’un moteur central Bosch Performance Line CX de dernière génération capable de délivrer un couple de 85 Nm. Une configuration qui devrait en théorie faciliter les montées ou encore les passages difficiles. Le pédalage est par ailleurs suffisamment fluide. Le VTC est par ailleurs soutenu par des roues de 29 pouces englobées par des pneus Schwalbe Al Grounder adaptées au tout-chemin. On déplore tout de même l’absence de suspensions, qui aura certainement un impact sur le confort en conduite. Heureusement, les roues suffisamment larges permettent de compenser un peu ce gros manque.

Concernant le freinage, le Stilus E-Touring est muni de disques à commandes hydrauliques de 180 mm signés Clarks M2. Le tout est complété par plusieurs équipements, comme une béquille latérale, des garde-boue ou encore un écran Bosch Kiox au centre du guidon capable d’afficher diverses informations.

Une très bonne endurance promise

L’un des principaux atouts de ce Stilus E-Touring reste évidemment son autonomie. Avec sa batterie de 750 Wh, située dans le cadre, le VTC serait capable de parcourir 130 km sur une seule charge, dans le meilleur des cas. De quoi organiser des sorties de plusieurs heures sans craindre la panne sèche.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).