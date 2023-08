Voici le SSD 2 To avec le meilleur rapport capacité-prix pour votre PS5

La rentrée 2023 promet d'être riche dans l'univers vidéoludique avec moult sorties dans les prochaines semaines, notamment sur la console de Sony. Aussi faudrait-il aménager de la place dans sa PS5 en y ajoutant un deuxième SSD, et cela tombe bien, puisque le Corsair MP600 Pro LPX de 2 To avec son dissipateur thermique performant voit son prix dégringoler, passant de 159,99 euros en boutique officielle à 117,99 euros sur Amazon.

Que ce soit grâce à l’arrivée des SSD PCIe 5.0 ou aux modèles au rapport qualité-prix imbattable qui se multiplient comme des petits pains, le prix des SSD NVMe ne cesse de chuter depuis plusieurs mois et cela n’est pas près de s’arrêter. Prenons l’exemple de ce Corsair MP600 Pro LPX de 2 To, l’année dernière à la même période, son prix oscillait autour des 300 euros, puis des 250 euros début 2023. Aujourd’hui, il vaut dans les 150 euros en boutique officielle et encore moins aujourd’hui pendant une vente flash.

Le Corsair MP600 Pro LPX en quelques points

Des débits supérieurs au SSD de la PS5

Une gestion thermique exemplaire

La garantie constructeur de 5 ans

Au lieu de 159,99 euros habituellement, le Corsair MP600 Pro LPX (2 To) est maintenant disponible en promotion à 117,99 euros chez Amazon.

Dans la même veine, le Lexar NM790 (2 To – sans dissipateur – 7400 Mo/s en lecture et 6500 Mo/s en écriture) est disponible en promotion à 99,99 euros chez le même marchand.

Un Corsair MP600 Pro XT mis au régime

En comparant les fiches techniques, on peut remarquer que le Corsair MP600 Pro XT et le MP600 Pro LPX sont en tous points similaires. La seule différence notable se situe au niveau du dissipateur de chaleur, imposant sur le XT, il l’est beaucoup moins sur le LPX afin que celui-ci rentre dans le slot de la PS5 prévu à cet effet. Malgré une diminution de sa surface et de moins bonnes performances que le XT, le dissipateur thermique du Corsair MP600 Pro LPX fait preuve de prouesses exemplaires.

Il faut retenir que le dissipateur thermique est performant à un point où le seuil de déclenchement de l’étranglement thermique ne sera jamais atteint, en théorie. Cela permet au SSD de fonctionner tout le temps au maximum de ses capacités mais aussi de préserver ses composants de l’usure, et donc, sa durée de vie. En parlant de durée de vie, le Corsair MP600 Pro LPX est assorti d’une garantie constructeur de cinq ans ainsi que d’une endurance estimée à 1400 TBW.

2 To qui ne sont jamais de trop

Au niveau des débits, le constructeur américain annonce une vitesse de 7100 Mo/s en lecture séquentielle et de 6800 Mo/s en écriture séquentielle, ce qu’ont l’air de confirmer plusieurs benchmarks. Quand bien même le Corsair MP600 Pro LPX a été spécialement conçu pour la PS5, il est également possible de s’en servir dans un PC. Dans ce dernier cas, il est possible de garder un œil sur ses performances et d’autres données grâce à l’utilitaire SSD Toolbox.

Un dernier mot sur sa capacité de stockage : 2 To, soit 2000 Go. Sachant qu’un jeu PS5 pèse en moyenne dans les 50 Go, ce stockage supplémentaire n’est pas de refus, d’autant plus que les hits de plus de 100 Go sont toujours plus nombreux. Ce composant est surtout indispensable pour tous les propriétaires d’une PS5 puisque le stockage de la console de Sony est limitée à 667 Go, une limite qui peut être rapidement franchie. Pour installer ce SSD, c’est plus simple que ça en a l’air, voici un tuto expliquant comment procéder pas à pas.

Afin de comparer le Corsair MP600 Pro LPX avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 et disques durs externes pour la PS5.

