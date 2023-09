Free fait des cadeaux à ses abonnés et des smartphones premium à prix cassés – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans de la semaine passée ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : Free fait des cadeaux à ses anciens et nouveaux abonnés avec des accès à Disney+ et Canal+ Series, et plusieurs smartphones haut de gamme comme l'Oppo Find X5 et le Xiaomi 12 sont en promotion.

Si vous avez manqué les offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article un petit florilège des meilleurs bons plans que nous avons partagés ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Ce smartphone premium en promo à 369 € valait près de 1 000 € l’année dernière

Que retenir de l’Oppo Find X5 ?

Son écran AMOLED Full HD+ à 120 Hz

Son appareil photo excellent signé Hasselblad

Sa charge rapide filaire 80 W et sans fil jusqu’à 30 W

Au lieu de 999 euros lors de son lancement, l’Oppo Find X5 (version 8 Go de RAM + 256 Go de stockage) est dès à présent disponible au tarif très avantageux de 369 euros chez Cdiscount. On avait partagé une offre avec quelques dizaines d’euros en moins il y a une semaine via AliExpress, mais l’offre n’est plus disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Xiaomi 12 : ce puissant smartphone perd près de 500 € de son prix de départ

Le Xiaomi 12 en quelques points

Un superbe écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

De bonnes performances et une fluidité exemplaire

La recharge rapide à 67 W

Lancé à 869,90 euros, le Xiaomi 12 avec 128 Go de stockage est maintenant disponible en promotion à 399,90 euros sur Amazon.

Vous êtes abonné Freebox ? Free vous offre l’accès à Canal+ Series pendant un an

Les abonnées à une offre Fibre ou ADSL chez Free vont pouvoir se réjouir : l’opérateur relance son opération conjointe avec Canal+ proposant la possibilité de souscrire à un abonnement à Canal+ Séries pendant 12 mois sans surcout. Cette offre est valable pour les nouveaux comme les anciens abonnés aux forfaits Freebox Pop, Freebox Delta et Freebox Revolution.

Free a encore un beau cadeau pour ses abonnés Freebox Pop et Delta

Cette fois-ci, cela concerne Disney+ avec la possibilité pour les nouveaux comme les anciens abonnés aux forfaits des box internet Freebox Pop et Freebox Delta (pas de Freebox Revolution) de bénéficier de trois mois de Disney+ gratuitement (puis 8,99 euros par mois par la suite). Notez que cela concerne uniquement les personnes ne disposant pas déjà d’un abonnement à Disney+. Pour en profiter, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur le canal 132 de la Freebox ou sur l’Espace Abonné.

