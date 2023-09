« Jouer sans se ruiner » : c’est la devise de ces deux PC portables gaming puissants et pas chers

Les personnes cherchant un laptop gaming puissants, mais pas trop chers, vont être comblées. Cette fois, ce n'est pas un, mais deux PC portables qui sont en promotion, et les deux valent le coup.

Les adeptes du gaming n’ont pas tous un budget leur permettant de dépenser des mille et des cents dans les dernières configurations avec des composants ultra haut de gamme. Heureusement, des laptops dotés avec des processeurs et cartes graphiques de la génération d’avant sont encore en circulation, et à des prix moindres. C’est le cas de ce HP Victus Gaming avec une RTX 3060 moins cher de 480 euros et ce Lenovo IdeaPad Gaming 3 doté d’une RTX 3050 et avec une promotion de 400 euros chez Carrefour.

La configuration du HP Victus Gaming 16-E0129NF

Un écran en Full HD rafraîchi à 144 Hz

Une RTX 3060 avec un AMD Ryzen 5 5600H

Une autonomie vraiment correcte pour un laptop gaming

Au lieu de 1199 euros habituellement, le HP Victus Gaming 16-E0129NF est maintenant disponible en promotion à 719,40 euros chez Carrefour.

HP Victus Gaming : à l’aise pour tous les besoins, surtout le gaming

Avec son design sans fioritures, ce HP Victus Gaming passerait presque pour un laptop dédié à la bureautique, mais c’est pour mieux cacher la RTX 3060 qui permet de lancer n’importe quel jeu en Full HD tout en profitant de l’écosystème Nvidia avec des technologies telles que le ray-tracing et le DLSS. Pour profiter au mieux des derniers jeux, ce laptop est doté d’un écran de 16 pouces, une dalle IPS-LCD en Full HD (1920 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

En plus de la carte graphique, le HP Victus Gaming 16-E0129NF embarque un Ryzen 5 5600H, un processeur à 6 cœurs et 12 threads avec une fréquence de base de 3,3 GHz et une fréquence maximale de 4,2 GHz. Il est accompagné par 8 Go de RAM DDR4 et d’un SSD de 512 Go. Si la plupart des laptops gaming ont une faible autonomie, le constructeur annonce ici une durée de quasiment 9 heures en usage normal, ce qui est probable étant donné la faible consommation des composants cités ci-dessus.

La fiche technique du Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6

Un écran de 15,6 pouces en Full HD

Une RTX 3050 avec un AMD Ryzen 5 5600H

Quasiment aucun compromis sur l’autonomie

Au lieu de 999,99 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 est maintenant disponible en promotion à 599,99 euros chez Carrefour.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 : la RTX 3050 à tout petit prix

Les Lenovo IdeaPad sont plutôt connus pour leur format convertible ou leur orientation vers un usage familial ou bureautique, mais le constructeur chinois a tout de même pensé à concevoir quelques modèles tournés vers le gaming. Ce Lenovo IdeaPad Gaming 3 embarque une configuration quasi-similaire à celle du HP Victus Gaming ci-dessus, on retrouve notamment une RTX 3050 qui, elle aussi, peut lancer les jeux les plus récents en Full HD et activer les technologies Nvidia comme le ray-tracing.

Là aussi, le processeur est un Ryzen 5 5600H, accompagné ici par 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Cette configuration est parfaitement adaptée pour le multitâche et vu le peu d’énergie que consomment ces composants, il ne devrait y avoir aucun compromis sur l’autonomie. Enfin, ce Lenovo IdeaPad Gaming 3 est doté d’un écran de 15,6 pouces en définition Full HD (1920 x 1080 pixels), si cela paraît tout à fait normal de prime abord, le taux de rafraîchissement n’est pas indiqué, c’est pourtant une donnée essentielle pour les gamers.

